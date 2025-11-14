Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα-Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ώστε το Ριάντ να αποκτήσει μαχητικά stealth F-35, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, είπε ότι ο Τραμπ και ο πρίγκιπας - γνωστός ως MBS - σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λευκό Οίκο, προγραμματισμένης για την Τρίτη.

Οι συμφωνίες θα περιλαμβάνουν επίσης ένα πλαίσιο για αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πώληση των F-35, εάν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημαντική παραχώρηση προς τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Ουάσιγκτον και το Ριάντ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους και καθώς ο Τραμπ πιέζει τη χώρα να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες επιδιώκουν να αγοράσουν τα F-35, τα οποία κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin Corp. και συγκαταλέγονται στα πιο προηγμένα μαχητικά του κόσμου, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Τα μαχητικά κοστίζουν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να εγκρίνει μια αγορά, παρά κάποια σημαντικά εμπόδια. Ένα βασικό αγκάθι είναι ότι το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει τα μαχητικά και επιθυμεί να προστατεύσει αυτό το μονοπώλιο, το οποίο, όπως λέει, του προσφέρει κρίσιμο πλεονέκτημα ασφαλείας.

Έκθεση του Πενταγώνου εξέφρασε ανησυχίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει την προηγμένη τεχνολογία του αεροσκάφους εάν εγκρινόταν η πώληση στη Σαουδική Αραβία, επικαλούμενη τους αμυντικούς δεσμούς του Πεκίνου με το Ριάντ, ανέφερε η New York Times.

Η πιθανή πώληση των F-35 είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν ο Τραμπ και ο MBS κατά την επίσκεψη, με την πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνική τεχνολογία, το μέλλον της Γάζας και το ζήτημα των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας–Ισραήλ επίσης ψηλά στην ατζέντα.

Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας είχαν επιδεινωθεί μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, αλλά ο Τραμπ έχει επιδιώξει να καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον πρίγκιπα.