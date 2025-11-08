Ο Τραμπ προτείνει να δοθούν χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη απευθείας στους πολίτες εν μέσω shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ένας πιθανός συμβιβασμός, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παροτρύνοντας τους Ρεπουμπλικάνους να ανακατευθύνουν τα ομοσπονδιακά χρήματα τα οποία επί του παρόντος πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας υπό το νομοσχέδιο Affordable Care Act, ώστε αυτά να φτάσουν απευθείας στους δικαιούχους.

«Προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με τα Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια που επί του παρόντος λαμβάνουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που απλά ρουφούν χρήματα, διασώζοντας το κακό πρόγραμμα Healthcare μέσω του ObamaCare, ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν’ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αλλά και να περισσέψουν χρήματα», έγραψε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με άλλα λόγια, πάρτε από τις ΜΕΓΑΛΕΣ, ΚΑΚΕΣ Ασφαλιστικές Εταιρείες, δώστε το στους πολίτες και τερματίστε, ανά δολάριο που δαπανάται, την χειρότερη υγειονομική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο, την Obamacare», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social έγιναν λίγες μόνο ώρες πριν η Γερουσία των ΗΠΑ συνεδριάσει ξανά στις 12 το μεσημέρι, μετά την απόρριψη την Παρασκευή νομοθεσίας που θα είχε αποκαταστήσει τις πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι νομοθέτες παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το πώς θα ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Οι Δημοκρατικοί θέλουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης να περιλαμβάνει επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να λήξουν για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς στο τέλος του έτους, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι το Κογκρέσο πρέπει πρώτα να περάσει ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης χωρίς δεσμεύσεις και να επιτρέψει στο κράτος να ανοίξει ξανά πριν ασχοληθεί με άλλα ζητήματα.