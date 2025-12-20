O Tραμπ όρισε νέο αρχηγό των στρατιωτικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όρισε νέο αρχηγό των στρατιωτικών δυνάμεων στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, μετά την παραίτηση του ναυάρχου Άλβιν Χόλσεϊ από τα καθήκοντά του.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ διόρισε τον στρατηγό Φράνσις Λ. Ντόνοβαν επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, έναν ρόλο που, μεταξύ άλλων, επιβλέπει τη σημαντική αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Καραϊβική.

Ο διορισμός του Ντόνοβαν, ο οποίος είναι επί του παρόντος υποδιοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Πενταγώνου, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία προτού αναλάβει τη θέση.

Ο προηγούμενος επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης, ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ, ανακοίνωσε στα μέσα Οκτωβρίου ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του, μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας του. Ούτε ο ίδιος, ούτε ο Χέγκσεθ έδωσαν δημόσια τον λόγο για την πρόωρη αποχώρησή του, όμως φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες για τις αμερικανικές επιδρομές σε σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μια τεράστια θαλάσσια δύναμη στην Καραϊβική στο πλαίσιο αυτού που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως προσπάθεια καταπολέμησης των ναρκωτικών και από τον Σεπτέμβριο έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται ότι διακινούν ναρκωτικά, οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 100 νεκρούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τους εμπόρους ναρκωτικών, αλλά πολλοί ειδικοί λένε ότι οι επιθέσεις στα σκάφη ισοδυναμούν με εξωδικαστικές εκτελέσεις, ακόμη και αν στοχεύουν γνωστούς εμπόρους ναρκωτικών.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί το εμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα για κυβερνητική αλλαγή στο Καράκας.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη Πέμπτη (17/12), ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας, Μάρκο Ρούμπιο, δεσμεύτηκε στη συνέχεια να επιβάλει περαιτέρω αποκλεισμούς στον πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικάνικης χώρας.

Πηγή: AFP