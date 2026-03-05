Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προσεγγίζει την κουρδική αντιπολίτευση στο Ιράν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο στήριξης μιας εξέγερσης κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, την ώρα που η σύγκρουση στην περιοχή κλιμακώνεται και η Ουάσιγκτον εξετάζει ακόμη και την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες της κουρδικής μειονότητας στο Ιράν αλλά και στο Ιρακινό Κουρδιστάν, προτείνοντας «εκτεταμένη αμερικανική αεροπορική κάλυψη» και άλλη υποστήριξη σε αντικαθεστωτικές κουρδικές ομάδες ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο τμημάτων του δυτικού Ιράν.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν (PUK), ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούν την αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ, το βασικό αίτημα της Ουάσιγκτον είναι οι Ιρακινοί Κούρδοι να «ανοίξουν τον δρόμο» για τις ιρανικές κουρδικές ομάδες που κινητοποιούνται στην περιοχή και να τους παράσχουν υλικοτεχνική υποστήριξη.

Κατά την ίδια πηγή, ο Τραμπ ήταν σαφής στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της PUK, Μπαφέλ Ταλαμπανί: «Οι Κούρδοι πρέπει να επιλέξουν πλευρά σε αυτή τη μάχη — είτε με την Αμερική και το Ισραήλ είτε με το Ιράν».

Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να είχε επαφή και με τον Μουσταφά Χίτζρι, επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), το οποίο αποτελεί μέρος συμμαχίας έξι κουρδικών αντικαθεστωτικών οργανώσεων που σχηματίστηκε πρόσφατα στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Ωστόσο, οι Κούρδοι του Ιράκ βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς η εμπλοκή τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη ισορροπία που διατηρούν με την Τεχεράνη, ειδικά αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το εύρος της συνεργασίας με τις κουρδικές οργανώσεις, ενώ παραμένει ασαφές κατά πόσο οι ιρανικές κουρδικές ομάδες διαθέτουν την απαραίτητη στρατιωτική ισχύ και εσωτερική υποστήριξη για να προκαλέσουν ευρύτερη εξέγερση κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.