Ο Τραμπ φέρνει την κλήρωση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στην Ουάσιγκτον

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ, πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κλήρωση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση του με τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Ο Τραμπ χαμογελούσε καθώς παρουσίαζε την Ουάσιγκτον - την πόλη στην οποία πρόσφατα επέβαλε αυστηρά μέτρα επιβολής του νόμου - ως τη διεθνή σκηνή για τη σημαντικότερη στιγμή του αθλήματος. Ο Ινφαντίνο, από την πλευρά του, δεν ήρθε με άδεια χέρια: έφερε το χρυσό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ένα προσωποποιημένο εισιτήριο της FIFA για τον τελικό του 2026 – Σειρά 1, Θέση 1.

Η κλήρωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου, θα συγκεντρώσει αντιπροσωπείες από τις 48 χώρες που θα προκριθούν, για να καθοριστούν τα αρχικά ζευγάρια της διευρυμένης διοργάνωσης. Και για εκείνη την ημέρα, το Kennedy Center, στο οποίο ο Τραμπ έχει εστιάσει έντονα για μεταρρυθμίσεις, θα μετατραπεί σε κέντρο παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διπλωματίας.

Ο Τραμπ έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον για τη FIFA, έχοντας φιλοξενήσει τον Ινφαντίνο στο Οβάλ Γραφείο σχεδόν μισή ντουζίνα φορές. Η διοργάνωση προσφέρει στον Τραμπ την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου γεγονότος.

Ο ίδιος και ο Ινφαντίνο έχουν γίνει συχνοί συνοδοιπόροι: Ο Τραμπ παρευρέθηκε φέτος το καλοκαίρι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA στο MetLife Stadium - το οποίο θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την επόμενη χρονιά - και αναφέρθηκε στον Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του συγκέντρωσης την παραμονή της ορκωμοσίας του.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής έδωσε επίσης την ευκαιρία στον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο JD Βανς να τονίσουν ξανά την προσπάθειά τους να "ομορφύνουν" και να ασφαλίσουν την πρωτεύουσα του έθνους.

«Θα είναι πολύ ασφαλές, Τζιάνι. Μπορείς να περπατήσεις στον δρόμο με την όμορφη γυναίκα σου. Μπορείς να την πας για δείπνο - αν μπορέσεις να βρεις κράτηση», είπε ο Τραμπ.