Sky News, NYT, Politico

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει μετατοπιστεί σημαντικά προς τη ρωσική θέση σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Sky News.

Το βρετανικό ειδησεογραφικό μέσο υπενθυμίζει ότι σε δημοσίευσή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε: «Όλοι αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να καταλήξουμε σε μια Συμφωνία Ειρήνης, που θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, η οποία συχνά δεν ισχύει». «Αυτό φαίνεται να αποτελεί στροφή στη θέση του», σχολιάζει.

Σύμφωνα με το Sky News, στο δρόμο για την Αλάσκα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένος αν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός εκεί. Φαίνεται πως τώρα έχει εγκαταλείψει και αυτή τη θέση.

Η Ρωσία επιμένει ότι πρέπει να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία πριν από την κατάπαυση του πυρός, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίζει τον πόλεμο που θεωρεί ότι κερδίζει. Ο Τραμπ φαίνεται να αποδέχεται αυτή τη γραμμή, επισημαίνει.

Η αλλαγή αυτή θα απογοητεύσει τους Ουκρανούς. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαινόταν έτοιμος να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις εάν η Ρωσία δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, τόνισε ότι πλέον εναπόκειται στον πρόεδρο Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία», κάτι που θεωρείται ισοδύναμο με αποδοχή της παράδοσης.

Αν ο Τραμπ τείνει όλο και περισσότερο προς τη Ρωσία σε αυτή τη σύγκρουση, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας μπορούν να αντικαταστήσουν τη θέση των ΗΠΑ ή μήπως τελικά θα επικρατήσει ο Πούτιν;

«Ο Πούτιν είχε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αλάσκα»

Σε άλλη ανάλυσή του το Sky News αναφέρει ότι για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όλα φαίνεται ότι κύλησαν ιδανικά. Από το κόκκινο χαλί μέχρι την παράσταση με τα άλογα, ο κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου αποθεώθηκε σαν βασιλιάς.

Τα μόνα άλλα μέρη που τον έχουν υποδεχθεί με ανάλογο τρόπο τα τελευταία χρόνια είναι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα - παλιοί φίλοι της Ρωσίας. Φαίνεται πως η Μόσχα έχει πλέον έναν νέο σύμμαχο, όπως καταδεικνύεται από τη γλώσσα του σώματος που εξέφραζε την αδελφική φιλία.

Ο πιο πιεστικός στόχος του ηγέτη του Κρεμλίνου στο Άνκορατζ ήταν να μετριάσει την απογοήτευση του Τραμπ. Μόλις πριν από μια εβδομάδα, η Μόσχα είχε αντιμετωπίσει ένα τελεσίγραφο: κατάπαυση του πυρός ή κυρώσεις.

Ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στη μία ούτε στην άλλη επιλογή. Οι λέξεις «κατάπαυση του πυρός» και «κυρώσεις» δεν προφέρθηκαν ούτε μία φορά. Οι ηγέτες φαίνεται να συμφώνησαν σε ένα χαλαρό πλαίσιο. Για ποιο λόγο; Δεν γνωρίζουμε, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές.

Το γεγονός ότι ο Πούτιν μίλησε για την ανάγκη εξάλειψης των «βασικών αιτιών» της σύγκρουσης δύσκολα θα γέμιζε την Ουκρανία με ελπίδα. Η φράση αυτή ουσιαστικά σημαίνει ότι οι κόκκινες γραμμές της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητες – σε επίπεδο εδαφών, ουδετερότητας της Ουκρανίας και περιορισμών στις ένοπλες δυνάμεις της – και η Μόσχα δεν προτίθεται να τις αποδυναμώσει.

Στη συνέντευξη Τύπου, ήταν κυρίως ο Πούτιν που καθόριζε τις αποφάσεις. Όχι μόνο μίλησε πρώτος, αλλά δεν υπήρχαν ερωτήσεις, γεγονός πρωτοφανές στον κόσμο των σχέσεων του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης.

Δεδομένου του πόσο χορογραφημένες είναι συνήθως οι συνεντεύξεις Τύπου του Πούτιν, η έλλειψη ερωτήσεων και απαντήσεων πιθανότατα αποτέλεσε όρο που έθεσε η ομάδα του. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η προθυμία και η ικανότητα του Τραμπ να συμμορφωθεί με αυτό – σημάδι του πόσο πολύ εκτιμά τη σχέση του με το Κρεμλίνο.

Το σύνθημα της συνόδου κορυφής ήταν «Επιδιώκοντας την ειρήνη», αλλά υπήρχε η αίσθηση ότι ο Πούτιν επιδίωκε κάτι διαφορετικό: την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, το οποίο η Ουκρανία θα φοβάται ότι μπορεί να εξελιχθεί εις βάρος της.

NYT: Δεν υπήρξε συμφωνία στην Αλάσκα με τον Τραμπ, αλλά ούτε και καμία συνέπεια για τον Πούτιν

Υπό κανονικές συνθήκες, η αποτυχία των ηγετών των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό μιας βίαιης, τριετούς σύγκρουσης στην καρδιά της Ευρώπης θα μπορούσε να προκαλέσει απόγνωση.

Όμως, για τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους γείτονές τους, το «ναυάγιο» των συνομιλιών ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν περιείχε και μια δόση ανακούφισης.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, όσο απελπισμένοι κι αν είναι να βάλουν τέλος στον θάνατο και την καταστροφή, ο βαθύτερος φόβος τους ήταν ότι ο Τραμπ θα ενέδιδε στις εδαφικές απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου και θα ανάγκαζε τον Ζελένσκι να επιλέξει ανάμεσα στο να παραδώσει πάνω από το 20% της χώρας του ή να απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία/

Αν και ο Τραμπ δεν φάνηκε να υποχωρεί σε ζητήματα ουκρανικής κυριαρχίας, η στάση του απέναντι στον Πούτιν προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ρώσο ηγέτη, τον αποκάλεσε επανειλημμένα «Βλαντιμίρ» και έδειξε κατανόηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω των ερευνών στις ΗΠΑ για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016.

«Θα είχαμε κάνει πολλά καλά πράγματα, αλλά είχαμε το “Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία”», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναφέροντας το αφήγημά του περί «σκευωρίας».

Η στάση αυτή επανέφερε μνήμες από την πρώτη επαφή του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από επτά χρόνια. Και τότε, όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ, η διπλωματία του Αμερικανού προέδρου χαρακτηριζόταν από εντυπωσιακή σκηνοθεσία, θερμές χειραψίες και προσωπικές φιλοφρονήσεις, αλλά από ουσία… ελάχιστη. «Υψηλή σε ατμόσφαιρα, χαμηλή σε περιεχόμενο», σχολιάζει εύστοχα.

Ο Robert Litwak, ειδικός στις σχέσεις υπερδυνάμεων στο Πανεπιστήμιο George Washington, παραλληλίζει τη συνάντηση με τις συνόδους κορυφής Τραμπ – Κιμ, κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή προετοιμασία» και για τον «ηθικό κίνδυνο της νομιμοποίησης ενός εγκληματία πολέμου».

Το γεγονός ότι Τραμπ και Πούτιν δεν δέχθηκαν ούτε μία ερώτηση από τους δημοσιογράφους — κάτι σπάνιο για τον Αμερικανό πρόεδρο — ενίσχυσε την αίσθηση ότι δεν υπήρχε καμία ουσία να ανακοινωθεί.

Politico: Ο «θρίαμβος» του Πούτιν στην Αλάσκα

Ως «θρίαμβο» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει το Politico τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, επισημαίνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος απέσπασε σημαντικά πολιτικά οφέλη μόνο με την παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό ηγέτη.

Η προετοιμασία για τη σύνοδο συνοδεύτηκε από δεκάδες προβλέψεις γεμάτες ανησυχία από αξιωματούχους, διπλωμάτες και αναλυτές.

Οι φόβοι ήταν έντονοι ότι ο Τραμπ θα υπερκεραστεί από τον Πούτιν, επιτρέποντάς του να κάνει τεράστια βήματα για να επιτύχει τον στόχο του: Να υποτάξει την Ουκρανία και να σπάσει μια ήδη εύθραυστη δυτική συμμαχία, βάζοντας την Αμερική σε αντίθεση με το Κίεβο και τους ευρωπαϊκούς συμμάχους της.

Αν και αυτό δεν συνέβη, καθώς η Ουκρανία δεν «πωλήθηκε», ο Πούτιν φαίνεται ότι απέσπασε τα περισσότερα οφέλη από τη συνάντηση.

Εξασφάλισε τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι είναι καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, και χαιρετίστηκε σε αμερικανικό έδαφος ως φίλος και όχι ως ηγέτης ενός κράτους που εισέβαλε σε γείτονα.

Και πήρε όλα αυτά χωρίς να συμφωνήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας, εκ των προτέρων — και έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να δεσμευτεί για εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ότι ο Ρώσος ομόλογός του ενδιαφέρεται να σώσει χιλιάδες ζωές.

«Η σύνοδος κορυφής τον νομιμοποίησε (σ.σ. τον Πούτιν) στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Κάρπεντερ.

Και όχι μόνο στη διεθνή σκηνή. Σαφώς, το Κρεμλίνο και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας έχουν υποστηρίξει ότι η σύνοδος κορυφής αφορούσε λιγότερο την Ουκρανία και περισσότερο τον Πούτιν και τον Τραμπ, τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, που κάθονται μαζί για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόσμου.

Ο στόχος του Πούτιν με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ήταν αναμφίβολα να αποφύγει την οργή του Τραμπ, να παγώσει την επιβολή περαιτέρω δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία ή τους συμμάχους της και να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό τον πόλεμό του.

Bloomberg: Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Πούτιν με κόκκινο χαλί, αλλά δεν εξασφάλισε συμφωνία για την Ουκρανία

Ωστόσο, μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχθηκε με ζεστή χειραψία και φιλικά χαμόγελα στο κόκκινο χαλί τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ο στόχος του να αποσπάσει κάποια δέσμευση της Μόσχας για εκεχειρία απέτυχε.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, υπήρχαν πολλά που οι δύο πρόεδροι άφησαν αναπάντητα στο τέλος μιας αδιέξοδης συνόδου στην Αλάσκα. Κυρίως, δεν έγινε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ήταν ο δηλωμένος στόχος του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η συνάντησή τους ολοκληρώθηκε με μία από τις πιο σύντομες συνεντεύξεις Τύπου που έχει δώσει ποτέ ο Τραμπ.

«Η απουσία πυροτεχνημάτων στο τέλος της πολυαναμενόμενης συνάντησης και η ασυνήθιστη αυτοσυγκράτηση ενός Τραμπ, τον οποίο είχε υποσκελίσει ο Πούτιν στις συνομιλίες τους στο Ελσίνκι πριν από επτά χρόνια, προκάλεσε έκπληξη», σχολιάζει το Bloomberg.

Αυτή τη φορά Τραμπ και Πούτιν δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στην κατάμεστη αίθουσα, αφήνοντάς τους να αναρωτιούνται για τις λεπτομέρειες της δελεαστικής συμφωνίας που είχαν αναφέρει οι δυο ηγέτες, αλλά την κράτησαν μυστική.

Ο φόβος πριν από τη συνάντηση ήταν ότι η Ουκρανία θα «πουληθεί». Η υπόνοια μετά τη συνάντηση ήταν ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να μεταφέρει ένα μήνυμα που Κιέβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήθελαν να ακούσουν, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον με το Air Force One.

«Θα αρχίσω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και να τους πω τι συνέβη, αλλά είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

«Συμφωνήθηκαν πολλά σημεία. Υπάρχουν μόνο λίγα που μένουν. Κάποια δεν είναι τόσο σημαντικά, ένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε», ανέφερε.

Τη δεδομένη στιγμή, οι χειρότεροι φόβοι της Ουκρανίας δεν πραγματοποιήθηκαν — τουλάχιστον δημόσια, ο Τραμπ δεν αποκάλυψε τίποτα. Ωστόσο, υπήρχαν πολλές ενδείξεις ικανοποίησης από ρωσικής πλευράς. Ο Πούτιν πήρε την πρωτοβουλία μιλώντας πρώτος στο βήμα δίπλα στον Τραμπ, συνήθως προνόμιο του οικοδεσπότη.

Κανείς δεν μίλησε για εκεχειρία - Δεν έφυγε ως «ειρηνοποιός» ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Την απουσία της λέξης «εκεχειρία» από τον λόγο τόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις τους που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχαν οι δυο ηγέτες στην Αλάσκα, υπογραμμίζουν σε μια πρώτη ανάλυση το BBC και το Sky News.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, «φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού κανένας από τους δύο προέδρους δεν την ανέφερε».

«Αν είχαν αναφερθεί σήμερα σε κατάπαυση του πυρός, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό» προσθέτει επισημαίνοντας την αναφορά Πούτιν ότι για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας.

Όπως υπενθυμίζει «αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο τριβής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, μου λέει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Ερώτημα οι επιπτώσεις για την Ουκρανία

Ειδικά, δε, για τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει ότι «ενώ ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά».

«Νόμιζα ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε» καταλήγει ο ανταποκριτής του Sky News.

BBC: O Τραμπ έφυγε χωρίς τη σφραγίδα του ειρηνοποιού και του διαπραγματευτή

Με αφορμή τη φράση Τραμπ «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», το BBC εκτιμά ότι «ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο να αναφερθεί».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκαναν λόγο για "μεγάλη πρόοδο", αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι αυτή, αφήνοντας τον κόσμο να κάνει υποθέσεις» συνεχίζει η ανάλυση του βρετανικού καναλιού.

«Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ για να παρουσιάσει μόνο ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ θα φύγει από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν «την επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους» συνεχίζει η ανάλυση του BBC που καταλήγει ως εξής: «Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από την Ουκρανία ή τη Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αποτυχία της συνάντησης θα πλήξει το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις του ότι η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει».