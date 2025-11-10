Ο Τραμπ απειλεί το BBC με μήνυση ύψους $1 δισ. για το μονταρισμένο βίντεο - «Θύελλα» αντιδράσεων στη Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν δέχεται τη συγγνώμη του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, BBC για το μοντάζ στην ομιλία του και απειλεί με μηνύσεις, όπως ανέφερε το ίδιο το μέσο.

Συγκεκριμένα, το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή που αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει σε νομικές κινήσεις και θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω.

Παράλληλα, το δίκτυο αμερικάνικο NBC έλαβε στην κατοχή του την επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου στο βρετανικό κανάλι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του, ο Τραμπ έθεσε στο BBC προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. EST (12 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου για να «συμμορφωθεί».

Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστολή της νομικής ομάδας του Τραμπ αναφέρει: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία διατηρεί ρητά και δεν παραιτείται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομικής δράσης για αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια)».

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε στο NBC: «Το BBC δυσφήμησε τον πρόεδρο Τραμπ, επεξεργάζοντας σκόπιμα και δόλια το ντοκιμαντέρ του, προκειμένου να προσπαθήσει να παρέμβει στις προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνους όσους διακινούν ψέματα, εξαπάτηση και ψευδείς ειδήσεις».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σα, ζήτησε τη Δευτέρα συγγνώμη για ένα «σφάλμα κρίσης» σχετικά με την επεξεργασία μιας ομιλίας του προέδρου Τραμπ σε ντοκιμαντέρ του Panorama, μετά τις παραιτήσεις της γενικής διευθύντριας του BBC και της επικεφαλής ειδήσεων.

Ο Σαμίρ Σα δήλωσε ότι το BBC επανεξέτασε το υλικό και αναγνώρισε πως θα έπρεπε να είχε υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στα αρχικά λόγια του Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να υπερασπίζεται την αμεροληψία», έγραψε ο Σα σε επιστολή του προς Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του πληροί τα υψηλότερα πρότυπα δικαιοσύνης.

Στην επιστολή σημειώνει πως δεν προσπάθησε να «θάψει» το θέμα και διαψεύδει πως το BBC δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέδειξε ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του βρετανικού δικτύου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

Telegraph - Πώς το BBC άλλαξε τα λόγια του Τραμπ για το Καπιτώλιο στο μοντάζ (vid)

Την επέμβαση που έκανε το BBC στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ και η οποία φαίνεται να οδήγησε σε παραίτηση δύο κορυφαία στελέχη του, υποστηρίζει πως έχει στη διάθεσή της η Telegraph.

Η αποκάλυψη έγινε από την Telegraph και μετά τις επικρίσεις, τα δύο στελέχη οδηγήθηκαν σε παραίτηση. Η αλλοίωση φαίνεται πως αφορούσε τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση οπαδών του, πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στην εκδοχή του BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα κατέβουμε στο Καπιτώλιο» αλλά στην συνέχεια μπαίνει ένα πλάνο με κόσμο και ακούγεται μόνο η φωνή του να λέει: «Και θα είμαι εκεί μαζί σας». Η εικόνα επιστρέφει πάλι στην κάμερα του Τραμπ κι εκείνος λέει: «Και θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε χωρίς αύριο». Η συγκεκριμένη αλληλουχία φράσεων αναμφίβολα παραπέμπει σε προτροπή προς εισβολή.

Στην εκδοχή που ο Telegraph εμφανίζει ως την πραγματική, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Θα κατέβουμε στο Καπιτώλιο. Και θα επεφημίσουμε τους γενναίους βουλευτές μας, άνδρες και γυναίκες». Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φράσεις αυτές λέγονται χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο άλλο πλάνο, άρα οι πιθανότητες να πρόκειται για συρραφή είναι λίγες.

NEW: BBC ‘doctored’ Trump speech on Jan 6, internal report reveals



The Telegraph reveals that the corporation edited footage to make it seem like President Trump was encouraging the Capitol riot.



See for yourself: pic.twitter.com/tyvJoFXK8M — James Spiro (@JamesSpiro) November 3, 2025

Παραιτήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε μια ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα.

Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Η στάση της κυβέρνησης και οι δηλώσεις Φάρατζ

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο ίδιος «δεν θεωρεί το BBC θεσμικά προκατειλημμένο», αλλά ζήτησε να ενεργεί με διαφάνεια και ταχύτητα όταν γίνονται λάθη.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ και επικεφαλής του κόμματος Reform UK, προειδοποίησε ότι «αν το BBC δεν αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, χιλιάδες πολίτες θα αρνηθούν να πληρώσουν το τέλος τηλεθέασης».