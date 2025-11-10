Συγγνώμη από τον πρόεδρο του BBC για το μοντάζ στην ομιλία Τραμπ: Ήταν λάθος κρίση

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σα, ζήτησε τη Δευτέρα συγγνώμη για ένα «σφάλμα κρίσης» σχετικά με την επεξεργασία μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ του Panorama, μετά τις παραιτήσεις της γενικής διευθύντριας του BBC και της επικεφαλής ειδήσεων.

Ο Σαμίρ Σα δήλωσε ότι το BBC επανεξέτασε το υλικό και αναγνώρισε πως θα έπρεπε να είχε υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στα αρχικά λόγια του Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να υπερασπίζεται την αμεροληψία», έγραψε ο Σα σε επιστολή του προς Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του πληροί τα υψηλότερα πρότυπα δικαιοσύνης.

Στην επιστολή σημειώνει πως δεν προσπάθησε να «θάψει» το θέμα και διαψεύδει πως το BBC δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέδειξε ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του βρετανικού δικτύου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που ο Πρέσκοτ ήταν σύμβουλος της Επιτροπής Συντακτικών Οδηγιών και Προτύπων (EGSC), ο Σαχ είπε ότι το BBC έλαβε τα ακόλουθα μέτρα: Δημοσίευσε διορθώσεις όπου είχε κάποιο γίνει λάθος, άλλαξε τις οδηγίες για να καταστήσει τη θέση του BBC σε διάφορα ζητήματα πιο σαφή, έκανε αλλαγές στην ηγεσία όπου τα προβλήματα υποδεικνύουν υποκείμενα ζητήματα, εφάρμοσε επίσημα πειθαρχικά μέτρα.

Στην επιστολή του, ο Σαχ αναφέρθηκε επίσης σε ανησυχίες σχετικά με το BBC Arabic, τονίζοντας πως έχουν ληφθεί μέτρα.

Σημείωσε τέλος πως «το BBC News θα διορίσει σύντομα νέο Διευθυντή Ντοκιμαντέρ, ο οποίος θα επιβλέπει την παραγωγή για ζητήματα επικαιρότητας».

Το BBC αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών, καθώς ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τιμ Ντέιβι, και η επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Κυριακή (9/11), έπειτα από σειρά αποκαλύψεων της εφημερίδας The Telegraph για μεροληψία και παραβίαση δημοσιογραφικών κανόνων.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, εσωτερικός πληροφοριοδότης κατήγγειλε «σοβαρά και συστημικά προβλήματα» στην ειδησεογραφική λειτουργία του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της αλλοίωσης ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ του Panorama ώστε να φαίνεται ότι υποκινούσε τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια την εφημερίδα για τις αποκαλύψεις, κάνοντας λόγο για «σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία», ενώ το Λευκό Οίκο χαρακτήρισε το BBC «προπαγανδιστικό μηχανισμό της Αριστεράς».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτικοί από όλο το φάσμα ζήτησαν ριζικές αλλαγές. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε ότι «οι παραιτήσεις δεν αρκούν» και ότι απαιτείται «βαθιά πολιτισμική αναμόρφωση» του οργανισμού, ιδίως στις υπηρεσίες BBC Arabic και στη διεθνή κάλυψη θεμάτων φύλου και Μέσης Ανατολής.

Η παραίτηση του Ντέιβι έρχεται ύστερα από πέντε χρόνια στη θέση του γενικού διευθυντή και σειρά κρίσεων κατά τη θητεία του — μεταξύ αυτών, το ντοκιμαντέρ Gaza: How to Survive a Warzone, το οποίο κρίθηκε παραπλανητικό από τη ρυθμιστική αρχή Ofcom, καθώς και η υπόθεση Χιου Έντουαρντς.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, ευχαρίστησε τον Ντέιβι για την προσφορά του, αλλά υπογράμμισε ότι «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο BBC είναι τώρα προτεραιότητα». Η κυβέρνηση προτίθεται να επιταχύνει τη διαδικασία επανεξέτασης του Χάρτη του BBC, με στόχο να διασφαλιστεί «η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και ο ρόλος του στην εθνική ζωή για τις επόμενες δεκαετίες».