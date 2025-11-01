Ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ στη Νιγηρία λόγω της «δολοφονίας των Χριστιανών»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία εάν η νιγηριανή κυβέρνηση «συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών».

Η αμερικανική κυβέρνηση θα σταματήσει επίσης αμέσως κάθε βοήθεια και συνδρομή προς τη Νιγηρία, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ μπορεί «πολύ καλά να εισβάλουν τώρα σε αυτήν τη διασυρθείσα χώρα, ‘όπλα αναμμένα’, για να εξαλείψουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές αποτρόπαιες πράξεις.»

Τραμπ: Οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» στη Νιγηρία - Η χώρα στη λίστα παρακολούθησης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει απειλή στη Νιγηρία και ότι προσθέτει τη χώρα της Δυτικής Αφρικής στη λίστα παρακολούθησης του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες Χριστιανοί δολοφονούνται. Ριζοσπάστες ισλαμιστές είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μαζική σφαγή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Είπε ότι τοποθετεί τη Νιγηρία - την κορυφαία παραγωγό πετρελαίου και πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής - στη λίστα «Χωρών Ιδιαίτερης Ανησυχίας (Countries of Particular Concern)», δηλαδή στη λίστα των κρατών που, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπλέκονται σε παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτεντ.

Ο Τραμπ είπε ότι ζητά από τους Αμερικανούς βουλευτές Riley Moore και Tom Cole, καθώς και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, να εξετάσουν το ζήτημα και να του υποβάλουν σχετική αναφορά.