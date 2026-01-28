Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι ήταν «συντετριμμένος» από την κατάσταση στη Μινεάπολη και κάλεσε σε αποκλιμάκωση της έντασης σε σημείωμα προς τους εργαζομένους αυτή την εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε το CNBC την Τετάρτη.

«Είναι ώρα για αποκλιμάκωση», έγραψε ο Κουκ σε υπόμνημα που εξασφάλισε το Bloomberg, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση.

«Πιστεύω ότι η Αμερική είναι πιο δυνατή όταν ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ιδανικά της, όταν αντιμετωπίζουμε όλους με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανεξαρτήτως του ποιοι είναι ή από πού προέρχονται και όταν αγκαλιάζουμε την κοινή μας ανθρωπιά», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Κουκ είπε ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις ανησυχίες του και εξέφρασε την εκτίμησή του για τη «διάθεσή του να εμπλακεί σε ζητήματα που μας αφορούν όλους».

Ο Κουκ δεν αναφέρθηκε άμεσα στους δύο θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ένας αυξανόμενος κατάλογος ηγετών και δισεκατομμυριούχων εκφράζεται δημόσια μετά τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI είπε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους ότι η ICE «το έχει παρακάνει».

Σε άλλο σημείο, ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν έγραψε στο X αυτή την εβδομάδα ότι «υπάρχει πολιτική, αλλά η ανθρωπιά πρέπει να υπερβαίνει αυτό».

Πρόκειται για έντονη αντίθεση με το 2020, όταν κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, μίλησαν δημόσια για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στην πόλη της Μεσοδυτικής Αμερικής και δεσμεύτηκαν να διαθέσουν εκατομμύρια σε οργανώσεις που εργάζονται για τη φυλετική δικαιοσύνη.

Το 2020, ο Κουκ έστειλε εκτενές email στους εργαζομένους, καταδικάζοντας τη δολοφονία του Φλόιντ και αναφερόμενος στις διακρίσεις και την ανισότητα στις ΗΠΑ.

«Για να σταθούμε ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιζόμαστε ο ένας τον άλλον και να αναγνωρίζουμε τον φόβο, τον πόνο και την οργή που δικαιολογημένα προκάλεσε η παράλογη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και μια πολύ μακρύτερη ιστορία ρατσισμού», είχε γράψει τότε.