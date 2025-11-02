Ο στρατός των ΗΠΑ σκότωσε 3 άτομα σε επίθεση κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα σκάφος που λειτουργούσε μια οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες που επέβαιναν σε αυτό.

Η επιχείρηση, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πραγματοποιημένη σε διεθνή ύδατα, είχε ως στόχο ένα σκάφος που ήταν γνωστό ότι μετέφερε ναρκωτικά κατά μήκος μιας διαδρομής λαθρεμπορίου, χωρίς να υποστούν ζημιά οι αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ο Χέγκσεθ σε μια ανάρτηση στο X.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρινίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.

«Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικάνους στην πατρίδα τους – και δεν θα το πετύχουν. Το Υπουργείο θα τους φερθεί όπως ΑΚΡΙΒΩΣ φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα εξακολουθήσουμε να τους παρακολουθούμε, να χαρτογραφούμε τις κινήσεις τους, να τους καταδιώκουμε και να τους σκοτώνουμε», υπογραμμίζει ο Χέγκσεθ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.