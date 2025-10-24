Επί μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και στη σύνοδο που σχεδίαζε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ακύρωσε αυτά τα σχέδια και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα κατά τη δεύτερη θητεία του. «Ήταν καιρός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, αυτή η αιφνίδια αλλαγή αποδίδεται στην εκτίμηση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενός διαχρονικού επικριτή της Μόσχας, που παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ», ότι η Ρωσία δεν είχε προβεί σε καμία ουσιαστική μεταβολή της στάσης της, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ίδιες πηγές, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία στην οποία διαπίστωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε, για ακόμη μία φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της κυβέρνησης σηματοδοτεί έναν ακόμη πιο εκτεταμένο ρόλο για τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος έχει επίσης υποστηρίξει πιο επιθετική προσέγγιση προς τη Βενεζουέλα ως προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Η στάση του έρχεται σε αντίθεση με την πιο μετριοπαθή στρατηγική προς τη Ρωσία, που προωθούσε ο μακροχρόνιος φίλος και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Γουίτκοφ, ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ, έχει χάσει τη θέση του στο φάκελο «Ρωσία» ή την επιρροή του ευρύτερα. Αυτή την εβδομάδα περιόδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας μια εύθραυστη ανακωχή στη Γάζα που βοήθησε να διαπραγματευτεί ο Τραμπ.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα ανέφεραν ότι οι συζητήσεις του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους πριν από μια προηγούμενη σύνοδο στην Αλάσκα δημιούργησαν σύγχυση και την εντύπωση ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις που δεν είχε καμία πρόθεση να εφαρμόσει.