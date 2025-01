Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου έχει προσκληθεί στην ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και επιδιώκει να του επιστραφεί το διαβατήριό του, το οποίο κατασχέθηκε πέρυσι εν μέσω έρευνας για απόπειρα πραξικοπήματος το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, στον Μπολσονάρου έχει απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα στη Βραζιλία έως το 2030 και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για φερόμενη συνωμοσία πραξικοπήματος. Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα.

Το διαβατήριό του κρατήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με εντολή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Την πρόσκληση επιβεβαίωσε ο Μπολσονάρου στον λογαριασμό του στο X και ο σύμβουλός του, Φάμπιο Γουαϊνγκάρτεν, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι ο πρώην πρόεδρος είναι πρόθυμος να πάει.

Στον λογαριασμό του Χ, ο Μπολσονάρου εξέφρασε την «τιμή του που έλαβε την πρόσκληση».

Είπε επίσης ότι ο δικηγόρος του, Πάουλο Μπουένο, έχει ήδη ζητήσει από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντερ ντε Μοράις να του δώσει το διαβατήριο για το ταξίδι.

Το γραφείο του Τραμπ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

- Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente @JDVance , no próximo dia 20/JAN.



- Agradeço a meu filho, o Deputado Federal @BolsonaroSP, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do Presidente… pic.twitter.com/OTc71wxa3P