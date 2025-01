Τραμπ: Δημοσίευσε χάρτη που δείχνει τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ

Τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ συνεχίζει να προτάσσει με κάθε ευκαιρία ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας, αυτή τη φορά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν αντίστοιχο χάρτη, προκαλώντας αντιδράσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες χώρες.

Ο εκλεγμένος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη στην εν λόγω δημοσιοποίηση, έχοντας πρωτίστως διατυπώσει σε συνέντευξη Τύπου, οικονομικές απειλές κατά της Οττάβας μεσούσης της πολιτικής μετάβασης που επικρατεί στον Καναδά.

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στη γειτονική χώρα, ο Τραμπ απείλησε να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ», καθώς εξήγησε ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να γίνει ο Καναδάς η «51η πολιτεία» τους.

«Θα ήταν πραγματικά σημαντικό να ξεφορτωθούμε αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή», δήλωσε αναφερόμενος στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, πριν εκθέσει λεπτομερώς τα παράπονά του κατά του μεγάλου γείτονα στον βορρά, που κατηγορεί ότι επωφελείται χωρίς κόστος από τη στρατιωτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από πλευράς του, ο Τριντό ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μία στο εκατομμύριο ο Καναδάς να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας επωφελούνται από το να είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και η ασφάλεια του άλλου».

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζολί, σημείωσε σε ανάρτησή της ότι «τα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν παντελή έλλειψη κατανόησης του τι καθιστά τον Καναδά μια ισχυρή χώρα» και «δεν θα υποκύψουμε ποτέ απέναντι στις απειλές».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εχθές ο Λευκός Οίκος, σε πολύ διαφορετικό ύφος από τη ρητορική του Τραμπ, αναφέρεται ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνομίλησε με τον Τριντό και του εξέφρασε την εκτίμησή του, με αφορμή την ανακοίνωση του Καναδού ηγέτη τη Δευτέρα (6/1) ότι θα παραιτηθεί.

«Την τελευταία δεκαετία, ο πρωθυπουργός Τριντό ηγήθηκε με προσήλωση, αισιοδοξία και στρατηγικό όραμα. Η συμμαχία ΗΠΑ - Καναδά είναι ισχυρότερη χάρη σε αυτόν. Τόσο ο αμερικανικός λαός όσο και ο καναδικός είναι πιο ασφαλείς χάρη σε αυτόν. Και ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σε αυτόν», έγραψε ο Μπάιντεν στη δήλωση του.

Η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία προκάλεσε αίσθηση. Όσον αφορά τον πολύ στρατηγικό θαλάσσιο άξονα της Κεντρικής Αμερικής και το τεράστιο έδαφος της Αρκτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι και τα δύο είναι «πολύ σημαντικά για την οικονομική ασφάλεια» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κανένα από τα δύο», δήλωσε συγκεκριμένα ο εκλεγμένος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη προσφυγή στη βία για την προσάρτηση της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας.

«Η Κίνα είναι αυτή που διαχειρίζεται» τη διώρυγα του Παναμά, διαβεβαίωσε ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου, αναφερόμενος σε αυτή την θαλάσσια αρτηρία που ανήκει στο κυρίαρχο κράτος του Παναμά.

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, διαβεβαίωσε ότι η ανάληψη του ελέγχου της είναι θέμα «εθνικής ασφάλειας», επικαλούμενος κινήσεις ρωσικών και κινεζικών πλοίων και απείλησε τη Δανία με «πολύ υψηλούς» τελωνειακούς δασμούς εάν δεν εγκαταλείψει αυτό το αυτόνομο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι, παρότι οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Παναμά είναι σχετικά καινούργιες, το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία δεν είναι, καθώς είχε ήδη κάνει γνωστό ότι θα ήθελε να αγοράσει το νησί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, προκαλώντας την έντονη άρνηση των τοπικών αρχών. Στο μεταξύ, ο γιος του Ντόναλντ Τζούνιορ βρέθηκε την Τρίτη (7/1) στη Γροιλανδία σε ιδιωτικό ταξίδι.

