O πρόεδρος της Τσεχίας ζητά να συνεχιστεί η αποστολή πυρομαχικών στην Ουκρανία

Το ANO, το λαϊκιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης του δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, αναδείχθηκε νικητής των κοινοβουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, κερδίζοντας 80 από τις 200 έδρες στη Βουλή. Τώρα διεξάγει συνομιλίες με άλλα κόμματα για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Πριν από τις εκλογές, ο Μπάμπις είχε δηλώσει ότι θα τερμάτιζε την τσεχική πρωτοβουλία για την προμήθεια πυρομαχικών, χαρακτηρίζοντάς την υπερτιμημένη και αδιαφανή. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν το θέμα.

«Αν μειώναμε ή ακόμη και τερματίζαμε αυτή την υποστήριξη, θα βλάπταμε πρωτίστως τους εαυτούς μας, αλλά ο τερματισμός αυτής της υποστήριξης θα είχε επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην Ουκρανία, αν πολλοί περισσότεροι έχαναν τη ζωή τους», δήλωσε ο Πάβελ τη Δευτέρα.

Η εκστρατεία προμήθειας πυρομαχικών, η οποία συγκεντρώνει εμπόρους και αξιωματούχους της άμυνας από όλο τον κόσμο για να βρουν εκατομμύρια πυρομαχικά για το Κίεβο με χρηματοδότηση από δυτικές χώρες, ήταν το εμβληματικό πρόγραμμα υποστήριξης της Ουκρανίας υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα.

Ο Πάβελ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας.

Η υποστήριξη έχει επαινεθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πάβελ δήλωσε ότι ο Μπάμπις θα μπορούσε να έχει πρόσβαση για να εξετάσει πιο προσεκτικά την πρωτοβουλία και να δει πώς λειτουργεί.

«Υποθέτω ότι τόσο με τον Αντρέι Μπάμπις όσο και με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, θα έχουμε κατά νου πάνω απ' όλα το συμφέρον της Τσεχικής Δημοκρατίας, των συμμάχων και των εταίρων μας, όπως η Ουκρανία, και δεν θα βλάψουμε ούτε αυτούς ούτε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Πάβελ.

Η τσεχική κυβέρνηση ανέμενε ότι ο αριθμός των αποστολών από την εκστρατεία συγκέντρωσης πυρομαχικών θα αυξηθεί φέτος, μετά τις παραδόσεις 1,5 εκατομμυρίου τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων 500.000 οβίδων 155 mm, το 2024.