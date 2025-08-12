Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν το ρόλο της ομάδας κρατών BRICS και τις διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις σε τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με το γραφείο του Λούλα και τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ηγέτες μίλησαν για μία ώρα τη Δευτέρα και συμφώνησαν για τον ρόλο της G20 και των BRICS στην υπεράσπιση του πολυμερούς συστήματος, σύμφωνα με δήλωση της προεδρίας της Βραζιλίας.

«Και οι δύο πρόεδροι τόνισαν επίσης την προθυμία τους να συνεχίσουν να εντοπίζουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ των δύο οικονομιών», ανέφερε η δήλωση.

Ο Λούλα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ξεκινήσει διάλογο με τις χώρες των BRICS για τον τρόπο αντιμετώπισης των δασμών του Τραμπ, μετά την χαρακτηρισμό της ομάδας ως «αντιαμερικανικής» από τον Τραμπ και την απειλή επιβολής επιπλέον δασμών.

Ο Σι χαρακτήρισε τους BRICS ως βασική πλατφόρμα για την επίτευξη συναίνεσης στον Νότιο Ημισφαίριο και δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Βραζιλία για να αποτελέσουν παράδειγμα ενότητας και αυτονομίας μεταξύ των μεγάλων χωρών του Νότιου Ημισφαιρίου, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης Xinhua.

Το εμπόριο γεωργικών προϊόντων κατέχει σημαντική θέση στις σχέσεις της Κίνας και της Βραζιλίας.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σόγιας στον κόσμο, προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος από τη Βραζιλία και πρόσφατα, πολλές βραζιλιάνικες εταιρείες καφέ κατάφεραν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά μετά την επιβολή των υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ στον κλάδο.

Η Κίνα έδειξε επίσης την περασμένη εβδομάδα την υποστήριξή της προς τη Βραζιλία στην αντίσταση της «εκφοβιστικής συμπεριφοράς» της επιβολής υπερβολικών δασμών, χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ.

Ο Σι χαρακτήρισε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ως «τις καλύτερες στην ιστορία» και δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της πολιτικής επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Xinhua.