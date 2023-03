Ο Πριγκόζιν θέλει να κάνει τη Wagner έναν «στρατό με ιδεoλογία»

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγένι Πριγκόζιν, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι έχει φιλοδοξίες να μετατρέψει την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία του σε έναν «στρατό με ιδεολογία» που θα πολεμά για δικαιοσύνη στη Ρωσία.

«Μετά την κατάληψη της Αρτεμόβσκ (Μπαχμούτ), θα ξεκινήσει μια επανεκκίνηση», δήλωσε ο Πριγκόζιν σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram. «Συγκεκριμένα, θα αρχίσουμε να στρατολογούμε νέα άτομα από τις περιφέρειες».

«Η ιδιωτική στρατιωτική οργάνωση Wagner πρέπει να μετατραπεί από έναν ιδιωτικό, τον καλύτερο, στρατό στον κόσμο που είναι ικανός να υπερασπιστεί το κράτος, σε έναν στρατό με ιδεολογία. Και αυτή η ιδεολογία είναι ο αγώνας για δικαιοσύνη».

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Wagner εξέφρασε δημόσια τη φιλοδοξία του να διεκδικήσει την Προεδρία της Ουκρανίας το 2024.

«Αποφάσισα το 2024 να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter το Σάββατο.

«Kάνω μια πολιτική τοποθέτηση, μιλώντας ξεκάθαρα και δυνατά για να μπορούν να ακούσουν όλοι. Μόλις τώρα κοιτάζοντας τα πάντα γύρω μου, έχω πολιτικές φιλοδοξίες. Αποφάσισα λοιπόν το 2024 να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ουκρανίας», τόνισε.

«Θα αναμετρηθώ για αυτό το αξίωμα με τον Ποροσένκο και τον Ζελένσκι. Αν κερδίσω τις εκλογές για την προεδρία της Ουκρανίας, τότε όλα θα είναι μια χαρά. Δεν θα χρειαστούν άλλα πυρομαχικά (άλλες μάχες)», επισήμανε.

This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO