Ο Πριγκόζιν της Wagner θέλει να κατέβει για πρόεδρος της Ουκρανίας το 2024

«Αποφάσισα το 2024 να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ουκρανίας», αναφέρει χαρακτηριστικά σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής ρωσικής οργάνωσης Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Πιο συγκεκριμένα ο Πριγκόζιν δηλώνει στο βίντεο ότι «κάνω μια πολιτική τοποθέτηση, μιλώντας ξεκάθαρα και δυνατά για να μπορούν να ακούσουν όλοι. Μόλις τώρα κοιτάζοντας τα πάντα γύρω μου, έχω πολιτικές φιλοδοξίες. Αποφάσισα λοιπόν το 2024 να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ουκρανίας».

«Θα αναμετρηθώ για αυτό το αξίωμα με τον Ποροσένκο και τον Ζελένσκι. Αν κερδίσω τις εκλογές για την προεδρία της Ουκρανίας, τότε όλα θα είναι μια χαρά. Δεν θα χρειαστούν άλλα πυρομαχικά (άλλες μάχες)», προσθέτει ο επικεφαλής της Wagner.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024



This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 11, 2023

«Ο Πριγκόζιν είπε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Ουκρανίας το 2024. Αυτή η δήλωση έχει σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τις πολιτικές του φιλοδοξίες στη Ρωσία, όπου ονειρεύεται να έρθει στην εξουσία και πιθανώς να γίνει διάδοχος του Πούτιν», αναφέρει ο Άντον Γερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας και ιδρυτής του Ινστιτούτου του Μέλλοντος.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Γερασένκο απεικονίζεται ο Πριγκόζιν με στρατιωτική παραλλαγή, οπλισμένος σαν αστακός, ενώ ακούγονται οι εκρήξεις στο πεδίο της μάχης και στο βάθος φαίνονται βομβαρδισμένα κτήρια.

Wagner: Ανοίγει δεκάδες κέντρα στρατολόγησης

Ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε ανοιχτή ρήξη με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα κέντρων στρατολόγησης σε δεκάδες πόλεις.

«Κέντρα στρατολόγησης για την PMC Wagner άνοιξαν σε 42 ρωσικές πόλεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι «παρά την κολοσσιαία αντίσταση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, θα προχωρήσουμε μπροστά».

«Παρά τις τρικλοποδιές που μάς βάζουν σε κάθε βήμα, θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί», πρόσθεσε.

#UPDATE The head of Russian mercenary group Wagner, who has been entangled in a power struggle with the defence ministry, announced Friday the opening of recruitment centres in dozens of cities. pic.twitter.com/LHNrq9kf4y — AFP News Agency (@AFP) March 10, 2023

H αμερικανική δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War στην καθημερινή της ενημέρωση την Παρασκευή ανέφερε ότι η Wagner ακολουθεί προς το παρόν την «τακτική παύσης» στο Μπαχμούτ, περιμένοντας μέχρι να φτάσουν αρκετές ενισχύσεις από συμβατικά ρωσικά στρατεύματα προτού πάρει θέση πίσω στη σφοδρή μάχη, την πιο βίαιη μάχη του πολέμου.

«Η άφιξη αυξημένου αριθμού #ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να αντισταθμίσουν την πιθανή κορύφωση των επιθετικών επιχειρήσεων της #Wagner στο #Bakhmut με νέα στρατεύματα», σημειώνει το ISW.

The #Wagner Group's offensive operation in eastern #Bakhmut appears to have entered a temporary tactical pause and it remains unclear if Wagner fighters will retain their operational preponderance in future #Russian offensives in the city. (1/7) https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/osNxTIEPnK — ISW (@TheStudyofWar) March 10, 2023

Ξεκομμένος από τον Πούτιν;

Ο Πριγκόζιν σύμφωνα με τον βρετανικό Independent, λέει ότι ο ίδιος και οι μαχητές του εκλιπαρούν για περισσότερα πυρομαχικά αλλά έχουν «αποκοπεί» από τον Πούτιν.

«Για να σταματήσω να ζητάω πυρομαχικά όλες οι γραμμές επικοινωνίας με τα γραφεία με τα υπουργεί κτλ έχουν κοπεί για εμένα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουν μπλοκάρει τις υπηρεσίες να παίρνουν αποφάσεις για εμάς», ανέφερε ο ιδρυτής της Wagner σε ανάρτηση του στο Telegram.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Πριγκόζιν ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την «ηρωική» αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών.

Φέρεται να δήλωσε συγκεκριμένα ότι οι άνδρες του είχαν «εξεπλάγησαν» από το γεγονός ότι είχαν αρχίσει να λαμβάνουν παραδόσεις πυρομαχικών με την ένδειξη ότι παράχθηκαν το 2023. Είπε ότι τα πυρομαχικά παράγονται πλέον «σε τεράστιες ποσότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαραίτητες ανάγκες».

Όμως, στο ίδιο ηχητικό μήνυμα φάνηκε να διαψεύδει τον εαυτό του λέγοντας: «Ανησυχώ για τις ελλείψεις πυρομαχικών και οβίδων όχι μόνο για την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner, αλλά για όλες τις μονάδες του ρωσικού στρατού».

