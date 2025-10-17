Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να πατήσει σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Sky News, η τηλεφωνική κλήση με τον Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο δεν ήταν σύμπτωση.

Η χρονική αυτή σύμπτωση, όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του SkyNews στη Μόσχα Ίβορ Μπένετ, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Ουκρανία έχει μαλακώσει το τελευταίο διάστημα και φοβάται πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδεια για τη χρήση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk από το Κίεβο, εξέλιξη που η Μόσχα θεωρεί επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η επικοινωνία, επομένως, φαίνεται να είχε στόχο να αναχαιτίσει μια τέτοια απόφαση και να «επαναφέρει» τον Τραμπ σε μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία. Και, όπως φαίνεται, ο Πούτιν τα κατάφερε για ακόμη μία φορά, επισημαίνει το βρετανικό ΜΜΕ. Από την επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου, η συνομιλία περιγράφεται ως «παραγωγική» και «γεμάτη πρόοδο». Ο Τραμπ μίλησε για «μεγάλη πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών και άφησε να εννοηθεί πως έρχεται και νέα σύνοδος κορυφής.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Υπάρχει η πιθανότητα ο Τραμπ να δώσει στον Ζελένσκι αυτό που θέλει σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ισχύ στη συνάντησή τους, αλλά υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για αυτό. Αν το κάνει, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να απαντήσει και η Βουδαπέστη θα καταρρεύσει.

Η κλήση και το αποτέλεσμα ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο.

Ακριβώς όταν ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να στηρίξει την Ουκρανία και να ασκήσει πίεση στη Ρωσία με τρόπο που δεν είναι απλώς λεκτικός, ο Πούτιν καταφέρνει με κάποιον τρόπο να τον ηρεμήσει και να κερδίσει περισσότερο χρόνο, χωρίς να δείχνει σημάδια συμβιβασμού ή να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος με χαμόγελο

Αν η συνάντηση στη Βουδαπέστη γίνει, ο Τραμπ θα πάρει αυτό που θέλει — μια τηλεοπτική στιγμή που θα λειτουργήσει ως η τελευταία απόδειξη της προεδρίας του ως ειρηνοποιού.

Αλλά ίσως το μεγαλύτερο έπαθλο να είναι του Πούτιν, που θα πατήσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, παρά τις συνεχιζόμενες κυρώσεις της Ευρώπης κατά της Ρωσίας.

Αν η συνάντηση στη Βουδαπέστη πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει ιστορική στιγμή. Για τον Τραμπ, θα είναι μια ευκαιρία να παρουσιαστεί ξανά ως ειρηνοποιός ηγέτης. Για τον Πούτιν, όμως, θα είναι η επιστροφή του στην Ευρώπη, στο έδαφος της ΕΕ, παρά τις κυρώσεις και ίσως γι’ αυτό, όπως σχολιάζει δηκτικά το SkyNews, «μπορείτε ήδη να δείτε το χαμόγελό του».

Bloomberg, CNN - Τραμπ, Πούτιν: Οι Tomahawk στην Ουκρανία ανοίγουν δίαυλο επικοινωνίας - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συνάντηση που ανακοίνωσε πως θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από την επικοινωνία τους την Πέμπτη «αδυνατίζει» την πίεση που ασκούσε τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσινγκτον στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν έγινε λίγες ώρες προτού ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί αργότερα μέσα στη μέσα με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως υποστηρίζει το Bloomberg, το ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Ζελένσκι είναι πως ο Τραμπ φάνηκε αναποφάσιστος για την αποστολή πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ προς το Κίεβο καθώς και για το να πιέσει την αμερικανική γερουσία για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Χρειαζόμαστε Tomahawk και για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό». Όσον αφορά τις κυρώσεις, είπε ότι η πίεση των Ρεπουμπλικάνων για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων «μπορεί να μην είναι η ιδανική στιγμή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σε μια ή δύο εβδομάδες».

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική του Τραμπ μετά τη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας που έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ — αν και με αντίθετους σκοπούς.

«Ο Πούτιν ουσιαστικά κερδίζει χρόνο, καθυστερώντας την παράδοση των τόσο αναγκαίων όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία και την εφαρμογή των ενεργειακών κυρώσεων που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ», σύμφωνα με την αναλύτρια Μαρία Σνεγκόβαγια.

Ο τόπος διεξαγωγής της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν — η Βουδαπέστη — είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια προσπάθεια του Ρώσου ηγέτη να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει γίνει στόχος σφοδρής κριτικής από τους συμμάχους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη διατήρηση στενών δεσμών με τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Για τον Τραμπ, η διεξαγωγή μιας δεύτερης συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν ενέχει σημαντικό κίνδυνο, εάν δεν υπάρχει σχέδιο από τον Λευκό Οίκο να επιβάλει ταυτόχρονα κυρώσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με την Σελέστ Γουάλαντερ, αναπληρώτρια ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Εάν η σύνοδος κορυφής καταλήξει χωρίς αποδεκτή συμφωνία, θα «επιτρέψει για άλλη μια φορά στον Πούτιν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης», είπε.

O «τέλειος συγχρονισμός» για τη Ρωσία;

Από την πλευρά του και σε δική του ανάλυση, το αμερικανικό CNN σημειώνει πως στη διπλωματία ο συγχρονισμός είναι το παν, και το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει πετύχει τον τέλειο συγχρονισμός.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως η νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν προκαλέσει αναπόφευκτες συγκρίσεις με την αποτυχημένη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας, όταν ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν με κόκκινο χαλί, αλλά δεν εξασφάλισε κανένα απτό αποτέλεσμα στην προσπάθειά του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Μετά τη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας, ο Τραμπ έχει «δείξει» στο ότι η επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, παρά τις αντιξοότητες, θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το πώς παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί.

Παρά τις αυξανόμενες επιθέσεις με drones της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της, που προκαλούν έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, η Ρωσία έχει αποκλείσει συστηματικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως ότου επιτύχει τους μέγιστους στόχους της.

Αυτοί περιλαμβάνουν την απόκτηση ελέγχου επί τεράστιων εκτάσεων του προσαρτημένου ουκρανικού εδάφους που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και την επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και εξωτερικών πολιτικών περιορισμών στην μεταπολεμική Ουκρανία, που ουσιαστικά θα υποτάξουν το Κίεβο στη βούληση της Μόσχας, σημείωσε το CNN.