Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συζητήσει την Πέμπτη στη Μόσχα ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «λογικά κοντά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία, καθώς και ξεχωριστά με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες, γύρω από διάφορα προσχέδια σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Τραμπ ότι θα επιτευχθεί.

Ο Πούτιν, μιλώντας αργά την Τετάρτη σε συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Κούσνερ, στη Μόσχα, προκειμένου να «συνεχίσουν τον διάλογο για την ουκρανική διευθέτηση». Στις συνομιλίες θα τεθούν επίσης η ιδέα του Τραμπ για τη δημιουργία «Συμβουλίου Ειρήνης» και το ενδεχόμενο χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό που διακυβεύεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματιστεί ο πιο αιματηρός πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μέλλον της Ουκρανίας, ο ρόλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων και το κατά πόσον μια ειρηνευτική συμφωνία υπό αμερικανική μεσολάβηση θα αποδειχθεί βιώσιμη.

«Νομίζω ότι μπορώ να πω πως είμαστε αρκετά κοντά», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να το σταματήσουμε… Πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε συμφωνία».

«Και αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι θεωρεί τον Ζελένσκι το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Δύσης από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να επιτύχει τους στόχους της μετά από αυτό που χαρακτηρίζουν αρπαγή εδαφών «αυτοκρατορικού τύπου». Εάν η Ρωσία κερδίσει, λένε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θα μπορούσε στο μέλλον να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως γελοίους και δηλώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιχειρούν να ματαιώσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, εισάγοντας όρους που γνωρίζουν πως είναι απαράδεκτοι για τη Μόσχα, η οποία - σύμφωνα με ρωσικούς ισχυρισμούς - κατέλαβε το 2025 κατά μέσο όρο από 12 έως 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους την ημέρα.

Όσον αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια - το ποσό που ζητείται από τον κ. Τραμπ για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή στο συμβούλιό του - από ρωσικούς δεσμευμένους πόρους στο πλαίσιο λύσης του Μεσανατολικού «με δεδομένη την ειδική σχέση της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».

Σχολιάζοντας την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία». Παράλληλα, επέκρινε τη Δανία λέγοντας πως αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία της» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».