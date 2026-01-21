ΔΙΠΑΕ: «Απόβαση» στις Βρυξέλλες με Παράρτημα Πανεπιστημίου - Σχέδιο για Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Μεταπτυχιακό

Βαλίτσες… για την «καρδιά» της Ευρώπης ετοιμάζει το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) που σχεδιάζει να δημιουργήσει Παράρτημά του στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και να καταστεί το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που θα λειτουργήσει στις Βρυξέλλες. Τα σχέδια του ΔΙΠΑΕ αποκάλυψε ο Πρύτανής του, Σταμάτης Αγγελόπουλος στη διάρκεια συνάντησης που είχε με δημοσιογράφους, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκου Παπαϊωάννου.

Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό την ερχόμενη Δευτέρα ο κ. Αγγελόπουλος θα έχει συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα του οποίου η συμβολή στο εγχείρημα θα είναι καθοριστική.