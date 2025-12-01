Πούτιν: Η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα επιτρέψει την περαιτέρω προέλαση του ρωσικού στρατού

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε χθες Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της κομβικής ουκρανικής πόλης Ποκρόβσκ θα επιτρέψει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν στην υλοποίηση των στόχων τους στην ουκρανική εκστρατεία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική κατεύθυνση. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι. Θα διασφαλίσει την επίλυση των ζητημάτων που θέσαμε από την αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», φέρεται να είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε προωθημένο κέντρο διοίκησης την Κυριακή.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κρατούν με αυτοπεποίθηση την πρωτοβουλία και συνεχίζουν να υλοποιούν τα καθήκοντα της επιχείρησης. Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σχεδόν σε όλα τα μέτωπα», τόνισε.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει στις ρωσικές προελάσεις, επισημαίνοντας επιπλέον τις επιτυχίες που – όπως είπε – καταγράφονται νοτιότερα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Στις δηλώσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι βαριές απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων αποτελούν «τραγωδία για τον ουκρανικό λαό».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

🚨🇷🇺🇺🇦 President Putin announces that Pokrovsk has been fully captured by Russian forces. pic.twitter.com/nkzrk8Lwhe — MoloMonitor (@MoloWarMonitor) December 1, 2025

Σημειώνεται ότι, το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Το Ποκρόβσκ, που αποτελεί βασικό στόχο της Ρωσίας στην αργή προέλασή της στην περιοχή του Ντονέτσκ, δέχεται επί μήνες επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ έδωσε αναφορά στον αρχιστράτηγο για την απελευθέρωση των πόλεων Ποκρόβσκ και Βόβτσανσκ, καθώς και για τα αποτελέσματα άλλων επιθετικών ενεργειών των στρατευμάτων σε άλλους τομείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Η Βοβτσάνσκ, κοντά στα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Χάρκοβο, δέχεται εδώ και πολύ καιρό σφοδρές επιθέσεις. Ο Πεσκόφ είπε ότι ένας άλλος διοικητής, ο Βαλέρι Σολοντσούκ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων γύρω από το Ποκρόβσκ και την κοντινή πόλη Μύρνοχραντ.

Ένας τρίτος διοικητής, ο Αντρέι Ιβανέφ, ενημέρωσε τον Πούτιν για τις ρωσικές προελάσεις πιο νότια στην περιοχή Ζαπορίζια και για μια επιχείρηση που περιέγραψε ως το αρχικό στάδιο κατάληψης της πόλης Χουλιαϊπόλε.