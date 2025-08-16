WSJ: Ο Πούτιν αποδέχθηκε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, θεωρώντας την αναγκαία για τη βιωσιμότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη διάθεση των ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, σημειώνοντας μια σαφή στροφή στη στάση του για τον ρόλο της Ουάσινγκτον στον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με αυτούς, μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ ενημέρωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν προτίθεται να σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στα ανατολικά της χώρας σε αντάλλαγμα για το «πάγωμα» του μετώπου σε άλλες περιοχές.

Τέσσερις αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ μετέφερε πως ο Πούτιν συμφώνησε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Προ της Συνόδου Κορυφής, η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα φαινόταν διατεθειμένη για προσωρινή κατάπαυση πυρός και συμμετοχή σε δεύτερο γύρο συνομιλιών για μακροπρόθεσμη ειρήνη. Ωστόσο, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Air Force One κατά την επιστροφή του, ο Τραμπ μετέφερε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να συνεχίσει τις μάχες.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων για ανάληψη ρόλου εγγυητή, η επιμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα των αμερικανικών εγγυήσεων μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η στάση του Τραμπ δείχνει πλέον μεγαλύτερη προθυμία να στηρίξει την Ουκρανία, προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκά καθοδηγούμενης δύναμης χωρίς μόνιμη αμερικανική παρουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε πιθανές διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας και οικονομική και στρατιωτική στήριξη των ουκρανικών δυνάμεων από έναν δυτικό συνασπισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ΗΠΑ.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τόνισαν ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, χαιρετίζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να τις παράσχουν.

NYT: Ο Τραμπ συμφωνεί με όρους στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών - Τι προσφέρει ο Πούτιν

Μετά τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι τάσσεται υπέρ ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση εδαφών που σήμερα δεν ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Την πληροφορία αποκάλυψαν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να συζητήσει την πρόταση τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει καλέσει και Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν.

Ο Τραμπ εμφανίζεται να έχει εγκαταλείψει την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός, θεωρώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί αν ο Ζελένσκι αποδεχθεί την παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς, ακόμη και τμημάτων που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Η πρόταση απορρίπτεται από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους, που τονίζουν ότι οι περιοχές αυτές διαθέτουν ισχυρές αμυντικές γραμμές και πλούσιο υπέδαφος, ενώ οποιαδήποτε μόνιμη απώλεια εδαφών παραβιάζει το ουκρανικό Σύνταγμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πούτιν φέρεται να αντιπρότεινε κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και γραπτή δέσμευση ότι δεν θα επιτεθεί ξανά ούτε στην Ουκρανία ούτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπενθύμισαν στον Τραμπ ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει στο παρελθόν αθετήσει συμφωνίες.

Ο Τραμπ μετέφερε επίσης ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς όμως ένταξη στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής συμμετοχής στις εγγυήσεις αυτές. Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε ακόμη την αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας και την προστασία των ρωσικών ορθόδοξων εκκλησιών στην Ουκρανία.

Τέλος, ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία για τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πούτιν απορρίπτει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας τον Ουκρανό πρόεδρο «μη νόμιμο ηγέτη ενός τεχνητού κράτους».

FT: Ο Πούτιν ζήτησε την παράδοση του Ντονέτσκ ως αντάλλαγμα για να κάνει πίσω σε άλλες αξιώσεις

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θέτοντας ως όρο την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ. Σε αντάλλαγμα, προσέφερε την «σταθεροποίηση» της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Η πρόταση του Κρεμλίνου παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, όπως ανέφεραν τέσσερα πρόσωπα με άμεση γνώση των συνομιλιών. Την επομένη, ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες, προτείνοντας να εγκαταλείψουν την επιδίωξη εκεχειρίας και να επικεντρωθούν σε απευθείας ειρηνευτική συμφωνία.

Η πρόταση θα έδινε στη Μόσχα πλήρη έλεγχο της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλασή τους από τον Νοέμβριο. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν φέρεται να υποσχέθηκε ότι δεν θα επεκτείνει τις επιθέσεις σε Χερσώνα και Ζαπορίζια, περιοχές που ήδη ελέγχει σε μεγάλο βαθμό.

Παρά τις «παραχωρήσεις», ο Ρώσος πρόεδρος δεν υποχώρησε από τις βασικές του απαιτήσεις: αφοπλισμό της Ουκρανίας, αποτροπή ένταξής της στο ΝΑΤΟ και ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης. «Είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί σε κάποια εδάφη, αν ικανοποιηθούν οι βασικές του αξιώσεις», δήλωσε πρώην ανώτατος αξιωματούχος του Κρεμλίνου στους FT.

Πηγές κοντά στον Ζελένσκι ανέφεραν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προτίθεται να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά παραμένει ανοιχτός σε συζητήσεις με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, ακόμη και σε τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την απαίτηση για εκεχειρία και να στηρίξουν απευθείας ειρηνευτική συμφωνία. «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσει ο φρικτός πόλεμος», έγραψε, αναφέροντας ότι μίλησε με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου αναζωπύρωσε ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ήδη πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας υπήρχαν φόβοι ότι ο Τραμπ θα ανοίξει τον δρόμο για «ανταλλαγές εδαφών» ως μέρος συμφωνίας.

Το Κίεβο δηλώνει αποφασισμένο να μην παραχωρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, ενώ η Ευρώπη παρακολουθεί με καχυποψία την προσέγγιση Τραμπ -Πούτιν, περιμένοντας τη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Το Reuters σε δημοσίευμά του, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σήμερα στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ο Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, σημειώνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Sky News η Ρωσία κατέχει περίπου το 88% της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Λουχάνσκ και περίπου του 75% της Ντόνετσκ.

Υπολογίζεται ότι γύρω στα 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, ενώ η Μόσχα έχει επικεντρώσει το κύριο βάρος των επιχειρήσεών της στο μέτωπο της Ντόνετσκ, προσπαθώντας να καταλάβει τις τελευταίες μεγάλες πόλεις που παραμένουν στην ουκρανική πλευρά.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ αποσχίστηκαν από την ουκρανική κυβέρνηση το 2014, αυτοανακηρύσσοντας «λαϊκές δημοκρατίες». Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Βλαντιμίρ Πούτιν τις αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη, λίγες ημέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Υπέρ της ειρηνευτικής λύσης ο Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με Τραμπ - Συζήτηση για εδαφικά μόνο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέα δήλωσή του μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, τόνισε ότι «πρέπει να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη» και όχι «απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την αποτυχία των συνομιλιών στην Αλάσκα να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στις οποίες ο ίδιος δεν είχε προσκληθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.

Killings must stop as soon as…



Ολόκληρη η ανάρτηση έχει ως εξής:

«Μετά τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε εκ νέου τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς: πρέπει να επιτευχθεί πραγματική και διαρκής ειρήνη, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα, τα πυρά να σιγήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον εναέριο χώρο και στις λιμενικές υποδομές μας. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν, ενώ τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε αιχμαλωσία και όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί όσο διαρκεί η επιθετικότητα και η κατοχή. Στη συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ υπογράμμισα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει έναν έντιμο τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της και κανένα, ιδίως εδαφικό, δεν μπορεί να αποφασιστεί ερήμην της. Ευχαριστώ τους εταίρους μας για τη στήριξη. Σήμερα καταγράφηκε μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας.

Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς και όλους στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις».

Τραμπ: Όλοι συμφώνησαν ότι είναι καλύτερη μια ειρηνευτική συμφωνία και όχι η κατάπαυση του πυρός

Νωρίτερα, «σπουδαία και πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η απευθείας επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το απόγευμα τον Λευκό Οίκο, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προγραμματιστεί στη συνέχεια και συνάντηση με τον Πούτιν.

Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τονπρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι τη Δευτέρα: «Είχαμε ουσιαστική συνομιλία, είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση»

Σημειώνεται ότι, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για την πρόοδο της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα κι ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μετέχει στις συνομιλίες αυτές σε όλα τα στάδια.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.

Ukraine reaffirms…



«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με μια συνομιλία μεταξύ μας προτού προσκαλέσουμε σε αυτή και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνομιλία αυτή κράτησε για πάνω από μιάμιση ώρα, περιλαμβανομένης της περίπου ωριαίας διμερούς συζήτησης με τον Πρόεδρο Τραμπ» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Συμπλήρωσε ότι «η Ουκρανία επανεπιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία της συζήτησής τους».

Πρόσθεσε δε ότι «είναι σημαντική η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών σημαντικά ζητήματα και ένα τριμερές σχήμα είναι κατάλληλο γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μάλιστα, γνωστοποίησε και επίσημα τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση».

«Είναι σημαντικό να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι σε κάθε στάδιο για να διασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική», ανέφερε.

«Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά αναφορικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», κατέληξε ο Ζελένσκι.