Reuters, AFP

Οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσαν μη κατονομαζόμενες πηγές στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η αρχή της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ βασίζεται στο Άρθρο 5: εάν ένα μέλος δεχθεί επίθεση, τότε ολόκληρη η συμμαχία θα επέμβει για να το υπερασπιστεί.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

«Η αμερικανική πλευρά παρουσίασε αυτή την (πρόταση κοινών εγγυήσεων ασφαλείας) κατά τη συνομιλία με τον πρόεδρο (Ζελένσκι) και στη συνέχεια την επανέλαβε κατά την κοινή συνομιλία με τους Ευρωπαίους», ανέφερε η ίδια διπλωματική πηγή.

Δεύτερη πηγή με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσε ότι οι εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ συζητήθηκαν. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Κανείς δεν ξέρει πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει και γιατί ο Πούτιν θα το αποδεχόταν, εφόσον είναι κατηγορηματικά αντίθετος με το ΝΑΤΟ και, προφανώς, με οποιεσδήποτε ουσιαστικές εγγυήσεις για την κυριαρχία της Ουκρανίας».

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία έχει επικαλεστεί αυτό ως έναν από τους λόγους για την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ και ορισμένοι δυτικοί κύκλοι έχουν εκφράσει επιφυλάξεις.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει ότι αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στη δυτική στρατιωτική συμμαχία. Η δεύτερη πηγή δήλωσε στο AFP ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να συζητήσει:

τη μορφή που θα μπορούσε να έχει μια πιθανή τριμερής σύνοδος Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

τον ρόλο των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες

τα ζητήματα των εδαφών

και τις εγγυήσεις ασφαλείας

Μελόνι: Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα στην Αλάσκα.

«Το κρίσιμο σημείο παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή νέων ρωσικών εισβολών, και αυτή είναι η πτυχή στην οποία καταγράφηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο Άνκορατζ», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωσή της, τη δεύτερη σχετικά με τη σύνοδο κορυφής.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε επισημάνει μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση σε περίπτωση νέας επίθεσης», δήλωσε η Μελόνι.

Μακρόν: Αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας μαζί με ΗΠΑ και εταίρους στον «συνασπισμό των προθύμων»

Την αταλάντευτη βούληση της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, με αφορμή τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην τηλεδιάσκεψη συντονίστηκαν θέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς πίεσης στη Ρωσία μέχρι την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης με σεβασμό στα δικαιώματα της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμβολή των ΗΠΑ και του «συνασπισμού των προθύμων», επισημαίνοντας τη σημασία εγγυήσεων ασφάλειας, συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και διδάγματα από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για τη Ρωσία.



Σύμφωνα με τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν:

«Συντονιστική συνάντηση σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μου μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, συνεχίσαμε τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Συμφωνούμε στη δήλωση: ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να ασκούμε πίεση στη Ρωσία όσο συνεχίζεται ο επιθετικός της πόλεμος και δεν έχει επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη που να σέβεται τα δικαιώματα της Ουκρανίας ότι οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφάλειας.

Από αυτή την άποψη, χαιρετίζω την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεισφέρουν. Θα συνεργαστούμε μαζί τους και με όλους τους εταίρους μας στον Συνασπισμό των Προθύμων, με τους οποίους θα συναντηθούμε ξανά σύντομα, για να σημειώσουμε απτή πρόοδο.

Θα είναι επίσης απαραίτητο να αντλήσουμε όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως την καθιερωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν με πνεύμα ενότητας και ευθύνης. Η Γαλλία συνεχίζει να στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών ΕΕ: Η Ουκρανία πρέπει να έχει αδιάρρηκτες εγγυήσεις ασφαλείας

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια, ηγετικές μορφές της διεθνούς κοινότητας - μεταξύ αυτών οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προέβησαν σε κοινή δήλωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για δήλωση από τον Πρόεδρο Μακρόν, την Πρωθυπουργό Μελόνι, τον Καγκελάριο Μερτς, τον Πρωθυπουργό Στάρμερ, τον Πρόεδρο Σταμπ, τον Πρωθυπουργό Τουσκ, τον Πρόεδρο Κόστα, την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν

Η δήλωση ακολούθησε την ενημέρωση που παρείχε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025, καθώς και διαβουλεύσεις με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια εξεύρεσης δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση

«Νωρίς το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε – καθώς και τον Πρόεδρο Ζελένσκι– για τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Όπως οραματίζεται ο ίδιος, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή και του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα.

Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μια τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει αδιάρρηκτες εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δώσουν τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας. Ο “Συνασπισμός των Προθύμων” είναι έτοιμος να παίξει ενεργό ρόλο. Δεν θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στη συνεργασία της Ουκρανίας με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για το έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας.

Η στήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να παραμείνει η Ουκρανία ισχυρή ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να πιέσουμε τη ρωσική πολεμική οικονομία, έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.»