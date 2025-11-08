Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Αντρέι Μπουλίγκα, έναν από τους υφυπουργούς Άμυνας της Ρωσίας από το 2024, στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων στη Μόσχα, επικαλούμενα ένα σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Σε ξεχωριστό διάταγμα, ο Πούτιν διόρισε τον στρατηγό συνταγματάρχη Αλεξάντρ Σάντσικ, ο οποίος υπηρετούσε ως διοικητής της νότιας στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, αντικαθιστώντας τον Μπουλύγκα.

Ο Μπουλίγκα, υποστράτηγος του ρωσικού στρατού, κατείχε από τον Μάρτιο του 2024 τη θέση του αναπληρωτή υπουργού υπεύθυνου για την υλικοτεχνική υποστήριξη (logistics).

Ανέλαβε τα καθήκοντά του παραμονές μιας σειράς πολύκροτων υποθέσεων διαφθοράς που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024 και έχουν οδηγήσει στη σύλληψη περισσότερων από δώδεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην αναπληρωτές υπουργοί Άμυνας, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν υπεξαίρεση και δωροληψία.

Ο μακροχρόνιος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού διορίστηκε γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Μάιο του 2024, εν μέσω των σκανδάλων διαφθοράς και της κριτικής για την απόδοση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος

Παράλληλα, την απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αλλά και την απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν να μην στείλει τον στενό συνεργάτη του στη Σύνοδο Κορυφής της G20, επιχειρεί να ερμηνεύσει το Sky News.

Σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του Λαβρόφ από την ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη, ήταν «συντονισμένη». Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση. Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της G20 (ρόλος που ο Λαβρόφ είχε αναλάβει τα τελευταία χρόνια) - τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, και συγκεκριμένα: Έχει τεθεί στο περιθώριο ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας;

Οι φήμες για ρήξη εντείνονται από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ήταν η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ που ώθησε τον Λευκό Οίκο να αναβάλει τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο δημοσιογράφος του Sky News γράφει ότι «η εκτίμηση ήταν ότι ο Λαβρόφ είτε είχε κάνει λάθος είτε είχε παρεκκλίνει από το σενάριο. Είτε ήταν τυχαίο είτε σκόπιμο, η διπλωματία του (ή η έλλειψή της) ''τορπίλισε'' τη Σύνοδο Κορυφής και φαινομενικά ανέκοψε την προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Κάτι τέτοιο θα είχε εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων».

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φανεί αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν» αναφέρεται στην ανάλυση με μια αναλογία από τον χώρο του ποδοσφαίρου: «Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου θα είναι εξοικειωμένοι με τον χρυσό κανόνα της διοίκησης του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Η πίστη εκτιμάται εξαιρετικά».