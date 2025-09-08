Ο βρετανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Reach, στον οποίο ανήκουν οι ταμπλόιντ εφημερίδες Daily Express και Daily Mirror, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταργήσει 186 θέσεις δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της «μεγαλύτερης αναδιοργάνωσης» που έχει αναλάβει ποτέ.

Αναλυτικότερα, θα καταργηθούν 321 θέσεις και θα δημιουργηθούν 135 νέες, στους τομείς του βίντεο και της απευθείας μετάδοσης πληροφοριών, διευκρίνισε η εταιρεία σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι αλλαγές που παρατηρούμε σήμερα στο μιντιακό τοπίο απαιτούν μια πλήρη μεταμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας και του τρόπου με τον οποίο αφηγούμαστε τις ιστορίες» ανέφερε ο Ντέιβιντ Χίγκερσον, διευθυντής έκδοσης στον Reach. Αυτή θα είναι «η μεγαλύτερη αναδιοργάνωση που έχουμε αναλάβει ποτέ, ακόμη μεγαλύτερη και από εκείνην που έγινε στην αρχή της ψηφιακής επανάστασης», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος λαμβάνει μέτρα για μείωση του κόστους, καθώς πέφτουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις και οι πωλήσεις των εφημερίδων. Διαβεβαιώνει πάντως ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις του, κυρίως στην ανάπτυξή του στο διαδίκτυο. Στα τέλη του 2023 είχε ανακοινώσει 450 καταργήσεις θέσεων εργασίας, αφού προηγουμένως είχε ήδη απολύσει εκατοντάδες ανθρώπους, κατά την πανδημία της Covid-19.

Ο Reach απασχολεί λίγο περισσότερους από 3.500 εργαζομένους, οι 2.300 εκ των οποίων είναι δημοσιογράφοι. Διαθέτει περισσότερα από 120 έντυπα, ιδίως τοπικές εφημερίδες όπως οι Manchester Evening News και Liverpool Echo. Ο κύκλος εργασιών του υποχώρησε κατά 5,3% το 2024, στα 538,6 εκατομμύρια λίρες (621,7 εκατ. ευρώ), ωστόσο τα κέρδη του υπερδιπλασιάστηκαν, στα 53,6 εκατ. λίρες, λόγω της μείωσης του κόστους.

Η ανακοίνωση αυτή «συνιστά καταστροφικό πλήγμα για το προσωπικό που έκανε ό,τι του ζητήθηκε και ακόμη περισσότερα τη χρονιά που πέρασε» σχολίασε ο Κρις Μόρλεϊ, του συνδικάτου National Union of Journalists (NUJ).

«Αυτή η είδηση είναι πολύ αποθαρρυντική» αντέδρασε ο Ντερ Φρίντμαν, καθηγητής στο Γκόλντσμιθς, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, εκφράζοντας τη λύπη του που ο όμιλος επέλεξε να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό του αντί να σκεφθεί δημιουργικά «ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, επανεκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τους δημοσιογράφους του για να μπορέσουν να στραφούν στο βίντεο και τους νέους τομείς του ρεπορτάζ».