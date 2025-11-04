Ο ΟΗΕ επέκρινε τη Λευκορωσία για εκτεταμένη καταστολή, πολιτικές διώξεις και βασανιστήρια

Η Λευκορωσία επικρίθηκε έντονα στον ΟΗΕ από πολλές χώρες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με καταγγελίες για συστηματική καταστολή, πολιτικά υποκινούμενες διώξεις και εκτεταμένα βασανιστήρια, αναφέρει το AFP.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια μιας ανασκόπησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, πολλοί διπλωμάτες εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την επιδεινούμενη κατάσταση, εν μέσω καταγγελίας πράξεων που μπορεί να συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».



Ο πρέσβης της Νορβηγίας, Τορμόντ Έντερσεν, κάλεσε τη Λευκορωσία «να τερματίσει τη συστηματική καταστολή και τις πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, κρατήσεις, βασανιστήρια και διώξεις πολιτικών αντιπάλων και των οικογενειών τους».

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης (UPR), στην οποία τα 180 κράτη μέλη του ΟΗΕ υποχρεούνται να υποβάλλονται κάθε τέσσερα έως πέντε χρόνια, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας, Ίγκορ Σεκρέτα, απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής, την οποία χαρακτήρισε «παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας του.

Αμφισβήτησε τις ανησυχίες που εξέφρασαν διπλωμάτες σχετικά με τον μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων που συνωστίζονται στις φυλακές της Λευκορωσίας.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες να παρουσιαστούν οι παραβάτες (…) ως πολιτικοί κρατούμενοι ή θύματα της ελευθερίας της έκφρασης είναι εξαιρετικά υπερβολικές», είπε.

Στην κριτική της, την οποία επανέλαβαν και πολλοί άλλοι διπλωμάτες, η Βρετανίδα πρέσβειρα στη Γενεύη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ελεανόρ Σάντερς, κατήγγειλε τη «εκτεταμένη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής αντιπολίτευσης» στη Λευκορωσία από το 2020.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να εκτιμούν ότι υπάρχουν περίπου 1.000 πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία, μια χώρα που κυβερνάται από το 1994 από τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πολλοί από αυτούς είναι άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της καταστολής που ακολούθησε την αμφισβητούμενη επανεκλογή του Αλεξάντερ Λουκασένκο το 2020 ως αρχηγού κράτους, με κατηγορίες που οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν πολιτικά υποκινούμενες.

Η πρέσβειρα της Λευκορωσίας, Λαρίσσα Μπελσκάια, κατήγγειλε τις προσπάθειες ορισμένων δυτικών χωρών να «χειραγωγήσουν το ζήτημα προωθώντας εκδοχές της φερόμενης παρανομίας των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών», τις οποίες θεωρεί ως δικαιολογία για την επιβολή των κυρώσεων στη χώρα της.

Ορισμένοι διπλωμάτες κάλεσαν τη Λευκορωσία να σταματήσει την υποστήριξή της προς τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, Εβγένι Ουστίνοφ, απάντησε χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αρκετών δυτικών κρατών στην κατάσταση στη Λευκορωσία πολιτικοποιημένη.