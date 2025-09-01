Ο Μπαϊρού ξεκινά συνομιλίες με την αντιπολίτευση - Προσπαθεί να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης

Συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας ξεκινά τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, σε μία προσπάθεια να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησής του σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, η οποία, σύμφωνα με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Ο ίδιο δε, ο Γάλλος πρωθυπουργός, έχει εμμέσως παραδεχθεί ότι η κυβέρνησή του οδεύει προς την κατάρρευση.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ανατρέψουν τη μειοψηφική κυβέρνηση στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, καθώς επιδιώκει να προωθήσει τα αντιδημοφιλή σχέδια για δημοσιονομική περιστολή το 2026.

Οι γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων σημείωσαν απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού, αλλά ανέκαμψαν μέχρι τη Δευτέρα. Από πελυράς της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η Γαλλία είναι σταθερή, αλλά ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος πτώσης μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη αποτελεί λόγο ανησυχίας. Η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Μπαϊρού επρόκειτο να ξεκινήσει τις συνομιλίες του με το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Δευτέρα το απόγευμα, πριν συναντήσει άλλα κόμματα αργότερα την εβδομάδα.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Ολιβιέ Φορέ, δήλωσε την Κυριακή ότι η απόφαση να ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού είναι «οριστική».

Ο Φορέ πρόσθεσε ότι θεωρεί τον Μπαϊρού αναξιόπιστο και ότι το κόμμα του θα τον συναντήσει αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά από σεβασμό προς τους θεσμούς της χώρας.

Οι Σοσιαλιστές υπέβαλαν μια αντιπρόταση για τον προϋπολογισμό, η οποία προβλέπει μείωση του ελλείμματος κατά 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, δηλαδή το μισό από το ποσό που ο Μπαϊρού θεωρεί απαραίτητο. Το σχέδιο των Σοσιαλιστών περιλαμβάνει την επιβολή περισσότερων φόρων στους πλούσιους και στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι (RN), η ψήφος του οποίου είναι εξίσου κρίσιμη για την επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού, κατέστησε επίσης σαφές ότι θα ψηφίσει εναντίον του, όπως και η ακροαριστερή France Unbowed, οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές.

Τα κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού έχουν μαζί αρκετές ψήφους για να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό σταθμό Radio Classique, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση των περιθωρίων των γαλλικών ομολόγων.

Οι γαλλικές τράπεζες έχουν υποστεί πιέσεις, αλλά η Λαγκάρντ δήλωσε ότι το γαλλικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Τη Δευτέρα, το στενά παρακολουθούμενο spread μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων ήταν περίπου 77 μονάδες βάσης, από κάτω από 70 μονάδες βάσης πριν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, αλλά κάτω από το υψηλό των 82 μονάδων βάσης της περασμένης εβδομάδας. DE10FR10=RR

Οι γαλλικές μετοχές, ιδίως οι τραπεζικές μετοχές που σημείωσαν απότομη πτώση, ανέκαμψαν επίσης, αλλά όχι πλήρως. .FCHI

Διάφορες ομάδες έχουν καλέσει σε διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης στις 10 Σεπτεμβρίου.