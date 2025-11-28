Ο Μερτς μεταβαίνει στο Ισραήλ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου: Θα συναντηθεί με Νετανιάχου

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε την Παρασκευή κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας.

Ο Μερτς έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί στις 7 Δεκεμβρίου με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις, την εκεχειρία στη Γάζα και άλλα διεθνή ζητήματα.

Θα επισκεφθεί επίσης το μνημείο Γιαντ Βασέμ και θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τοπικούς εκπροσώπους της κοινωνίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της τακτικής κυβερνητικής ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Γερμανία υπήρξε επί δεκαετίες από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ισραήλ, αλλά έχει επίσης επικρίνει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στρατηγική της στη Γάζα.

Τον τρέχοντα μήνα, η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε στην επανέναρξη των πωλήσεων όπλων προς το Ισραήλ — οι οποίες είχαν ανασταλεί από τον Αύγουστο λόγω του πολέμου — αλλά τόνισε ότι η απόφαση τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης της εκεχειρίας και της ευρείας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.