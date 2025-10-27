Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ίλον Μασκ, σημειώνοντας πως οι δύο άνδρες έχουν μιλήσει «κατά διαστήματα» μετά τη συνάντησή τους στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα, και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Ίλον», είπε ο Τραμπ σε ερώτηση του Politico κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια κακή περίοδο, μια δύσκολη στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι πάντα θα μου αρέσει».

Οι δηλώσεις του προέδρου αποτελούν τη νεότερη ένδειξη αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των δύο ανδρών, μετά από ένα καλοκαίρι δημόσιων αντεγκλήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ και ο Μασκ είχαν συγκρουστεί επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του X είχε δηλώσει πως μπορεί να στηρίξει υποψήφιους εναντίον Ρεπουμπλικανών ή ακόμη και να δημιουργήσει νέο πολιτικό σχηματισμό με την ονομασία «America Party».

Ο Τραμπ τότε είχε προειδοποιήσει ότι ο Μασκ θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, το οποίο ο Μασκ είχε εποπτεύσει στα πρώτα του στάδια.

Η ανανεωμένη φιλική διάθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων του 2026 και του 2028, καθώς ο Μασκ — ως ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X — παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δυνατότητα να επηρεάζει εκλογικές αναμετρήσεις μέσω σημαντικών χρηματοδοτήσεων.