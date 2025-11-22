Ο Λουκασένκο απονέμει χάρη σε 31 Ουκρανούς φυλακισμένους στη Λευκορωσία

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.

Με τη σειρά της, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το Σάββατο 31 πολίτες που είχαν αποφυλακιστεί από τη Λευκορωσία.

«Γυναίκες και άνδρες που είχαν κρατηθεί στη Λευκορωσία και καταδικαστεί σε διάφορες ποινές φυλάκισης, από δύο έως έντεκα χρόνια, επιστρέφουν στην Ουκρανία», ανέφερε η ουκρανική συντονιστική επιτροπή για τις ανταλλαγές κρατουμένων στο Telegram.

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη γόνιμη δουλειά τους στην επιστροφή Ουκρανών αμάχων και στρατιωτικών από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία», προστέθηκε στην ανακοίνωση.