Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να διαμεσολαβήσει για μια Σύνοδο Σορυφής μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, όπως δήλωσαν στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος.

Όμως πρώτα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου πρέπει να εγκρίνει μια στρατηγική συμφωνία για φυσικό αέριο με την Αίγυπτο και να λάβει άλλα μέτρα για να προσελκύσει τον Σίσι σε μια συνάντηση.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια θερμότερη ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο στόχος είναι να επαναφέρουν το Ισραήλ διπλωματικά «από το κρύο», να καθιερώσουν ένα νέο μοντέλο για την εμπλοκή του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο και να επαναφέρουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ στην πορεία τους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν να το πετύχουν αυτό παράλληλα με την προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και της συνέχισης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σε πρόσφατες συνομιλίες, ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στον Νετανιάχου ότι μετά τον πόλεμο το Ισραήλ πρέπει να δείξει στις χώρες της περιοχής ότι έχει περισσότερα να προσφέρει, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Axios.

«Ο Τζάρεντ είπε στον Μπίμπι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει ισχυρή οικονομική διπλωματία και να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στη διαδικασία ειρήνης. Εξήγησε πώς όταν οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες ή οι Εμιρατιανοί έρχονται στην Ουάσιγκτον, φέρνουν επιχειρηματικές αποστολές επειδή επικεντρώνονται σε συμφωνίες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον τομέα τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, τους φυσικούς πόρους φυσικού αερίου και την τεχνογνωσία σε τομείς όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και το νερό στη διπλωματία του στην περιοχή.

Ο Κούσνερ πρότεινε στον Νετανιάχου να ξεκινήσει με την Αίγυπτο, η οποία ήταν καθοριστική στην επίτευξη της ειρήνης στη Γάζα και στην προσπάθεια που μέχρι τώρα έχει επιστρέψει 27 από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι έχουν δείξει πραγματικά δέσμευση να βοηθήσουν στη Γάζα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.