Ο Λεκορνί σχεδιάζει νέο φόρο για τους Γάλλους με ετήσιο εισόδημα άνω των 250.000 ευρώ

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί σχεδιάζει φόρο που στοχεύει άτομα με ετήσια εισοδήματα άνω των 250.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ανέφερε το οικονομικό ημερήσιο έντυπο Les Echos το Σάββατο.

Σύμφωνα με τη Les Echos, ο Λεκορνί σχεδιάζει δύο μέτρα, καθένα από τα οποία θα αφορά φορολογούμενους που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 250.000 ευρώ (ή 500.000 ευρώ για ζευγάρια), με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 3 δισ. ευρώ μέσα στο επόμενο έτος.

Το πρώτο μέτρο θα είναι η ανανέωση ενός έκτακτου φόρου που εισήγαγε πέρυσι ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, γνωστού ως CDHR (συμπληρωματική εισφορά σε υψηλά εισοδήματα) ή «ελάχιστος φόρος». Ο φόρος αυτός αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλα τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα πληρώνουν τουλάχιστον το 20% του εισοδήματός τους σε φόρους.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας επιδιώκει επίσης να περιορίσει τη χρήση εταιρειών συμμετοχών (holding companies) από τους υπερ-πλούσιους ως «κουμπαράδες», στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της φορολογικής βελτιστοποίησης που ηγείται η απερχόμενη υπουργός Προϋπολογισμού, Αμελί ντε Μονσαλέν.

Η Les Echos ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει εντοπίσει περίπου 30.000 τέτοιες χρηματοοικονομικές δομές που θα υπαχθούν στο νέο μέτρο - κυρίως για περιπτώσεις όπου καταβάλλονται μερίσματα αλλά δεν αναδιανέμονται, έτσι ώστε να αποφεύγεται η φορολόγηση των μερισμάτων.

Το μέτρο που αφορά τις εταιρείες συμμετοχών αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ για το 2026, πρόσθεσε η εφημερίδα. Μαζί με άλλα μέτρα, η συνολική επιπλέον φορολογική συνεισφορά από τα πιο εύπορα άτομα θα φτάσει μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ.

Ο Λεκορνί ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο μήνα, ως ο πέμπτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια, μετά την αποπομπή του Μπαϊρού από το κοινοβούλιο λόγω του σχεδίου του για περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες, ο Λεκορνί παρουσίασε την Παρασκευή ένα σχέδιο φορολόγησης του πλούτου ως μέρος των προτάσεων για να εξασφαλίσει στήριξη από την Αριστερά για τον προϋπολογισμό του 2026, τον οποίο οι Σοσιαλιστές χαρακτήρισαν «ανεπαρκή», χωρίς όμως να αποκλείουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Με το κοινοβούλιο να είναι διχασμένο σε τρία μπλοκ, κανένα εκ των οποίων δεν διαθέτει πλειοψηφία, ο Λεκορνί εξαρτάται από τη στήριξη αντιπάλων κομμάτων για την ίδια την πολιτική του επιβίωση ως πρωθυπουργός.

Οι Σοσιαλιστές ζητούν την επιβολή φόρου 2% στον πλούτο για το ανώτατο 0,01% των Γάλλων ως αντάλλαγμα για τη στήριξή τους στον προϋπολογισμό του 2026 - καθιστώντας έτσι την πολιτική επιβίωση του Λεκορνί εξαρτημένη από ένα μέτρο που έχει ευρεία λαϊκή υποστήριξη, αλλά αποξενώνει τους συντηρητικούς.