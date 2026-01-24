Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν εν ψυχρώ έναν άνδρα στη Μινεάπολη - Είχε όπλο πάνω του (pics&vids)

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα τη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

Ένας εργαζόμενος σε μια κοντινή επιχείρηση είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι είδε τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox, ο άνδρας που δέχτηκε τον πυροβολισμό από τους πράκτορες της ICE είναι νεκρός.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι είχε προηγηθεί του πυροβολισμού. Ένα μη επιβεβαιωμένο βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πολλούς πράκτορες, με προστατευτικά γιλέκα που φέρουν την ένδειξη «Αστυνομία», να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν στο έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον πυροβολούν πολλές φορές. Σύμφωνα με το Fox, ο άνδρας αυτός οπλοφορούσε.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός πιστολιού που, όπως αναφέρει, βρέθηκε στον σημείο του πυροβολισμού.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

Η Αΐσα Τσαγκτάι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης, είπε ότι βρισκόταν επί τόπου και έκανε λόγο για ισχυρή παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή.

Σε άλλο σημείο, πράκτορες επιβίβασαν δια της βίας έναν διαδηλωτή που ούρλιαζε σε ένα όχημα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Εξαγριωμένο το πλήθος μετά τους πυροβολισμούς

Μετά τον πυροβολισμό, οι παριστάμενοι συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να εξυβρίζουν τους πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς» και προτρέποντάς τους να φύγουν από την πόλη. Ένας αξιωματικός τους απάντησε «μπουχουχού» χλευάζοντάς τους, καθώς απομακρυνόταν.

BREAKING:



Massive riots are breaking out in Minneapolis after a man is shot and killed while getting detained by ICE agents for obstructing their work pic.twitter.com/18fxAUpjYY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2026

Ο δήμος της Μινεάπολης ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue, στους οποίους φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη.

Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.