Μινεάπολη: Νέο βίντεο δείχνει πράκτορα με πολιτικά να παίρνει το όπλο του 37χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολούν

Nέο βίντεο από το περιστατικό στη Μινεάπολη όπου πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες απεικονίζεται ο 37χρονος επιχειρεί να προστατεύσει γυναίκα που σπρώχνουν και πετούν στον δρόμο οι πράκτορες της ICE.

Τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού πέφτει επάνω στη γυναίκα για την προστατεύσει. Στη συνέχεια δέχεται επίθεση από 10 πράκτορες που φτάνουν ακόμη και ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά.

Υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο βίντεο. Στο 40ό δευτερόλεπτο διακρίνεται, ένας εκ των πρακτόρων, ντυμένος με γκρι μπουφάν, να παίρνει το όπλο που έχει επάνω του νόμιμα ο 37χρονος και να φεύγει από το σημείο. Αμέσως μετά πέφτουν οι πυροβολισμοί.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να δέχθηκε αρχικά λεκτική επίθεση από τους πράκτορες, την ώρα που τους κατέγραφε με το κινητό του. Στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί, διακρίνεται να κρατά την συσκευή στα χέρια του πριν την κλιμάκωση του περιστατικού.

🚨#BREAKING: Watch as brand new footage showing the moment a 37-year-old man was taken down by federal ice and border patrol agents in Minneapolis, Minnesota. Officials say he was armed and legally carrying a firearm with a permit when the confrontation occurred.



The red… pic.twitter.com/Yp2LzdBe6J — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 24, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες, ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι».

Ο άνδρας σκοτώθηκε επιτόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους», αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο' Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος» τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).