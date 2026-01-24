Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

Μέλη της οικογένειάς του αναφέρουν ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό αξιωματικό στη Μινεάπολη το Σάββατο ήταν νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, ο οποίος νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν αναστατωμένος από την καταστολή της μετανάστευσης που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP που επικαλείται μέλη της οικογένειάς του.

Ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, ήταν λάτρης της φύσης και αγαπούσε τις περιπέτειες μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Τζουλ, ράτσας Catahoula Leopard, ο οποίος επίσης πέθανε πρόσφατα. Είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ICE, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο Μάικλ Πρέτι, πατέρας του Άλεξ. «Ένιωθε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να εκφράσει, ξέρετε, τη φροντίδα του για τους άλλους».

Ο Πρέτι ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, γεννημένος στο Ιλινόι. Όπως και η Γκουντ, τα δικαστικά αρχεία έδειχναν ότι δεν είχε ποινικό μητρώο, ενώ η οικογένειά του ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τις αρχές πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα δήλωσε ότι η μοναδική προηγούμενη επαφή του θύματος με τις αρχές αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας για τον άνδρα που πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες το Σάββατο.

Στη Μινεσότα, η νομοθεσία για τα όπλα επιτρέπει την ανοικτή οπλοφορία πιστολιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος διέθετε έγκυρη άδεια.