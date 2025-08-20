Ο Ίλον Μασκ βάζει σιωπηλά φρένο στα σχέδιά του να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ λέγοντας στους συμμάχους του ότι θέλει να επικεντρωθεί στις εταιρείες του, μετέδωσε την Τετάρτη η Wall Street Journal, προκαλώντας την αντίδραση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και -μέχρι προ μηνών- στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την είδηση, έγραψε σε μια ανάρτησή του: «Τίποτα από όσα λέει η WSJ δεν πρέπει να θεωρηθεί αληθινό».

Το Reuters υπενθυμίζε πως ο Μασκ μίλησε για το «America Party» τον Ιούλιο, μετά από μια δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ σχετικά με το νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες.

Πρόσφατα έχει επικεντρωθεί εν μέρει στη διατήρηση των σχέσεών του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με την WSJ, και έχει παραδεχτεί σε συνεργάτες του ότι η ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος θα έβλαπτε τη σχέση του με τον Βανς.

Ο Μασκ, και οι συνεργάτες του έχουν πει σε άτομα κοντά στον Βανς ότι ο δισεκατομμυριούχος εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέρος των οικονομικών του πόρων για να υποστηρίξει τον Βανς αν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX ξόδεψε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια το 2024 για να βοηθήσει τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους να εκλεγούν, ασκώντας τεράστια επιρροή τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του Τραμπ ως επικεφαλής του νεοσύστατου υπουργείου κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE).

Ο Βανς, ο οποίος είχε ζητήσει εκεχειρία μετά τη δημόσια διαμάχη του Μασκ με τον Τραμπ, επιβεβαίωσε τη θέση του αυτό το μήνα και δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον Μασκ να επιστρέψει στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων.

Οι μετοχές της Tesla έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 18% φέτος, μετά την δημοσίευση τον Ιούλιο των χειρότερων τριμηνιαίων πωλήσεων της τελευταίας δεκαετίας και κερδών που δεν έφτασαν τους στόχους της Wall Street, αν και το περιθώριο κέρδους ήταν καλύτερο από ό,τι πολλοί φοβούνταν.

Ο Μασκ προειδοποίησε επίσης για «μερικά δύσκολα τρίμηνα» μετά το τέλος της στήριξης των ηλεκτρικών οχημάτων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι επενδυτές ανησυχούν για το αν θα είναι σε θέση να αφιερώσει αρκετό χρόνο και προσοχή στην Tesla μετά τη σύγκρουση με τον Τραμπ σχετικά με τις φιλοδοξίες του για ένα νέο πολιτικό κόμμα.