Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μία δεκαετία, μια κίνηση που θα έβαζε τέλος σε μια αμφιλεγόμενη αμυντική συμφωνία, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αγορά αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από αντίστοιχες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, όπως αναφέρουν πρόσωπα με γνώση επί του θέματος.

Η κίνηση του Ερντογάν έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα να εγκαταλείψει την προηγμένη ρωσική τεχνολογία.

Η κατοχή των πυραύλων από την Τουρκία, καθώς και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, τέθηκαν και κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου, Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα βρίσκεται πιο κοντά στο να εγκαταλείψει τους S-400, εκτιμώντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η εγκατάλειψη του ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και για την πρόσβαση της Άγκυρας στα μαχητικά F-35, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ανώτατος Τούρκος διπλωμάτης δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει την άρση των κυρώσεων εντός του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τουρκία αγόρασε το σύστημα σε μια περίοδο αποξένωσης από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ και εντάθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.