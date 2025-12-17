Θεσσαλονίκη: Το ρομπότ Pepper του ΚΕΠΚΑ μαθαίνει στους καταναλωτές τα δικαιώματά τους

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (Κ.Ε.Π.ΚΑ) με τη βοήθεια του ρομπότ Pepper εκπαίδευσε καταναλωτές στις αγορές από απόσταση.

Στο πρώτο σεμινάριο του Κ.Ε.Π.ΚΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDEA (Increasing Digital Environment Abilities) - Βελτίωση Ψηφιακών Ικανοτήτων στα γραφεία του Κέντρου, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 28, συμμετείχαν 28 καταναλωτές, τους οποίους υποδέχθηκε το ανθρωποειδές ρομπότ Pepper, τους καλωσόρισε, τους κάλεσε να παίξουν μαζί του και στο τέλος, αφού κάθισαν όλοι στις θέσεις τους, τους έψαλλε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου τους βοήθησε να ελέγξουν τις γνώσεις τους, παίζοντας διαδραστικά κουίζ μαζί του.

Τα θέματα που καλύφθηκαν είναι:

Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

Νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις αγορές από απόσταση,

Πράξη για τις ψηφιακές αγορές,

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες,

Νομοθεσία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχει μία ιστοσελίδα – πλατφόρμα πωλήσεων από απόσταση, ώστε ο αγορές αυτές να είναι ασφαλείς. Ενημερώθηκαν, επίσης, για τις συμβάσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των αγορών από απόσταση, για τα απαραίτητα στοιχεία της προσυμβατικής ενημέρωσης, για τις απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως, για το δικαίωμα της υπαναχώρησης, για τις εγγυήσεις και έλαβαν συγκεκριμένες συμβουλές για ασφαλείς αγορές από το διαδίκτυο.

Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν από τη νέα χρονιά και το Κ.Ε.Π.ΚΑ καλεί όσους καταναλωτές επιθυμούν να εκπαιδευτούν δωρεάν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στις αγορές από απόσταση, στις διαδικτυακές παγίδες, να τηλεφωνήσουν στα γραφεία του Κέντρου, στο τηλέφωνο 2310 233333, ή να στείλουν μήνυμα στο [email protected].