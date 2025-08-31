Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα φέρεται να εξουδετερώθηκε σε επιδρομή των IDF στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανέφερε το σαουδικό κανάλι Al Arabiya την Κυριακή, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι οι IDF πραγματοποίησαν επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Αμπού Ομπέιντα, εξουδετερώνοντάς τόσο τον ίδιο όσους και τους υπόλοιπους που βρίσκονταν μέσα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι τόσο η οικογένειά του αλλά και στελέχη των Ταξιαρχιών Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε την επίθεση με στόχο «έναν ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», όπως επιβεβαίωσαν ο ισραηλινός στρατός και η Shin Bet σε κοινή τους δήλωση το Σάββατο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην The Jerusalem Post ότι είναι αισιόδοξοι ότι ο Ομπέιντα εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι πριν από την επίθεση έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβών πυρομαχικών, εναέριας επιτήρησης και πληροφοριών.

Ο Ομπέιντα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται μαζί με τους τρομοκράτες σε ζώνες μάχης υπό τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες.

«Θα προστατεύσουμε τις ζωές των αιχμαλώτων στο μέτρο του δυνατού», δήλωσε η τρομοκρατική οργάνωση. «Θα παραμείνουν μαζί με τους μαχητές μας στα μέρη των συγκρούσεων, εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους».