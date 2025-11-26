Bloomberg, BBC

Στις παρασκηνιακές συζητήσεις που έχουν «τρέξει» τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σχετικά με το ενδεχόμενο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία επανήλθε το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα το πρακτορείο είχε κάνει λόγο για εβδομάδες διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ Στιβ Γούιτκοφ από την πλευρά των ΗΠΑ και του Κίριλ Ντμιτρίεφ από την πλευρά της Ρωσίας.

Το BBC την Τρίτη επικαλέστηκε πηγές που είχαν γνώση για τηλεφώνημα μεταξύ του Γουίτκοφ και του Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίο βοηθό του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής,

Σύμφωνα με το δημοσίευμα για το τηλεφώνημα που φέρεται να έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου, ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ σχετικά με το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα εκείνη την εβδομάδα.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, επιβεβαίωσε την παραλαβή αιτήματος για σχολιασμό αλλά δεν απάντησε αμέσως. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αξιοποιήσει πάλι τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Στιβ Γουίτκοφ, με νέα αποστολή στην Ρωσία, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο διάλογος