«Ο άξονας τρομοκρατίας του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει», λέει ο αρχηγός των IDF

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «ο άξονας τρόμου του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει», σύμφωνα με ανακοινώσεις του στρατού από τη συνάντησή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Συγκεκριμένα, οι IDF ανέφεραν ότι ο Ζαμίρ και ο Κούπερ «συζήτησαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο στρατών στην επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος και συντόνισαν τα επόμενα βήματα».

«Μέσω συγχρονισμένης και συντονισμένης δράσης, μαζί πλήττουμε το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και το καθιστούμε στρατηγικά απομονωμένο και πιο αδύναμο από ποτέ», δήλωσε ο Ζαμίρ.

«Η στρατηγική συνεργασία με τον σύμμαχό μας αποτελεί τεράστια πηγή ισχύος και το επίπεδό της είναι πρωτοφανές σε αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «ο άξονας τρόμου του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει και θα συνεχίσουμε να πλήττουμε έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι μας».

🇮🇱🤝🇺🇸“I maintain close, daily contact with my close partners in the United States Armed Forces as part of the execution of the operation. There is a shared interest here—a commitment to removing an existential threat from Israel and from the entire region.”



— Israel Defense Forces (@IDF) March 31, 2026

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, είχε δηλώσει ότι οι δύο στρατιωτικοί ηγέτες «συζήτησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις για την εξάλειψη της δυνατότητας του Ιράν να προβάλλει ισχύ με ουσιαστικό τρόπο πέρα από τα σύνορά του».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Κούπερ και ο Ζαμίρ συναντήθηκαν την Κυριακή για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη κοινή εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο Κούπερ συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς για «συνάντηση στρατηγικού συντονισμού με στόχο την εμβάθυνση των επιτευγμάτων και την ενίσχυση της συνεργασίας κατά του Ιράν», σύμφωνα με το γραφείο του υπουργού.

