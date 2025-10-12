Times of Israel

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ, παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια» μετά την επίθεση του τρομοκρατικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, «καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε για να διαμορφώσουμε μια ασφαλή πραγματικότητα που θα διασφαλίζει ότι καμία απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του δεν θα προκύπτει από τη Λωρίδα της Γάζας», λέει.

«Με την επιστροφή των ομήρων, εκπληρώνουμε έναν από τους σημαντικούς στόχους για τους οποίους ξεκινήσαμε τον πόλεμο, έναν στόχο που αποτελεί εθνική, ηθική και εβραϊκή δέσμευση», δηλώνει ο Ζαμίρ.

Αναφέρει ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας στη μάχη και η ασφάλεια των ομήρων στην αιχμαλωσία ήταν πρωταρχική μέριμνα σε κάθε φάση της μάχης».

«Δράσαμε με ακρίβεια και επαγγελματισμό, συστηματικά και υπεύθυνα. Λάβαμε πολύπλοκες αποφάσεις ώστε να μη διακινδυνεύσει η ασφάλεια των ομήρων και να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες μεταξύ των δυνάμεών μας», αναφέρει ο Ζαμίρ.

Προσθέτει επίσης ότι το Ισραήλ βρίσκεται ακόμη «μέσα σε έναν πολύπλευρο πόλεμο» και ότι οι ενέργειες των IDF «διαμορφώνουν εκ νέου τη Μέση Ανατολή και τη στρατηγική ασφάλειάς μας για τα επόμενα χρόνια».

«Περιμένουν και άλλες προκλήσεις· θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή για την ύπαρξη και την ασφάλειά μας», καταλήγει ο Ζαμίρ.