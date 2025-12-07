Times of Israel

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα Κυριακή, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, δηλώνει ότι η Κίτρινη Γραμμή, η οποία οριοθετεί το σημείο μέχρι το οποίο υποχώρησε ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της εκεχειρίας, αποτελεί «μια νέα γραμμή συνόρων».

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να ανασυσταθεί. Ελέγχουμε μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας και βρισκόμαστε κατά μήκος [στρατηγικών] γραμμών. Η Κίτρινη Γραμμή είναι μια νέα γραμμή συνόρων, μια προωθημένη αμυντική γραμμή για τις κοινότητες και μια επιθετική γραμμή», λέει κατά τη διάρκεια περιοδείας στο Μπέιτ Χανούν και την Τζαμπαλίγια, σύμφωνα με δηλώσεις που παρείχε ο IDF.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ θα εισέλθει σύντομα στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, μόλις επιστραφεί το σώμα του τελευταίου ομήρου. Στη δεύτερη φάση, ο IDF υποτίθεται ότι θα αποσυρθεί σταδιακά από τις τρέχουσες γραμμές του, εάν και όταν η Χαμάς αρχίσει να αφοπλίζεται.

Ο Ζαμίρ τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή του τελευταίου νεκρού ομήρου.

«Η συντριπτική πλειονότητα των ομήρων μας έχει επιστρέψει, αλλά η αποστολή μας δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να επιστραφεί ο τελευταίος πεσών όμηρος, ο επιλοχίας Ραν Γκβίλι», λέει ο Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του IDF λέει στις δυνάμεις ότι ο στρατός «δεν πρέπει να εφησυχάσει· πρέπει να προετοιμαζόμαστε σε όλα τα μέτωπα και να διατηρούμε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, παράλληλα με την τήρηση των επιχειρησιακών προτύπων».

«Οι IDF προετοιμάζονται για το σενάριο ενός αιφνιδιαστικού πολέμου· αυτό αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του επερχόμενου πολυετούς σχεδίου», προσθέτει ο Ζαμίρ.