Ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ για προγραμματισμένη συνάντηση: «Συνεχίζεται ο διάλογος ΗΠΑ - Ρωσίας» είπε

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προγραμματισμένη συνάντηση, αποδεικνύοντας, όπως δήλωσε, ότι ο διάλογος ΗΠΑ - Ρωσίας συνεχίζεται.

«Αυτή η συνάντησή μου είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό, και η αμερικανική πλευρά δεν την ακύρωσε, παρά μια σειρά πρόσφατων εχθρικών ενεργειών. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας για να πιέσει τον Κρεμλίνο να τερματίσει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί σύντομα μαζί του, αλλά στη συνέχεια ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα.

«Ο διάλογος Ρωσίας–ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρα δυνατός μόνο εάν τα συμφέροντα της Ρωσίας ληφθούν υπόψη και αντιμετωπιστούν με σεβασμό», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποιον συναντιέται και προέβλεψε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου θα έχουν αντίθετο αποτέλεσμα.

«Θα οδηγήσουν μόνο σε ακριβότερη βενζίνη στα αμερικανικά πρατήρια», είπε ο Ντμίτριεφ.

Αναφέροντας πηγές που γνωρίζουν την επίσκεψη, το CNN ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Ντμίτριεφ αναμενόταν να συναντήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχιστούν οι συζητήσεις σχετικά με τη σχέση ΗΠΑ - Ρωσίας».

Το Axios ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ θα συναντήσει τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι το Σάββατο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι θα συναντήσει και άλλους ανθρώπους που δεν ονόμασε.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αναπτύξει καλή συνεργασία με τον Γουίτκοφ, αρνήθηκε να πει αν η προετοιμασία για μια νέα συνάντηση Τραμπ–Πούτιν θα βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών του.