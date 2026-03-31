NYT: Η «αποκεφαλισμένη» ηγεσία προκαλεί χάος στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν

Η εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου καθιστά ανίκανη την Τεχεράνη να λαμβάνει αποφάσεις και να συντονίζει σημαντικά αντιποίνα, αναφέρει η εφημερίδα «New York Times», επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών και δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Η δολοφονία δεκάδων Ιρανών ηγετών περιπλέκει επίσης τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να διαπραγματευτεί με τους αξιωματούχους που παραμένουν στην Τεχεράνη, αναφέρει η NYT, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν ενδέχεται να έχουν ελάχιστη γνώση σχετικά με το τι είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει η κυβέρνησή τους.

Το κενό εξουσίας καλύπτεται πλέον από σκληροπυρηνικά στοιχεία των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι φαίνεται να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από τη θρησκευτική ηγεσία, παρότι η επικοινωνία μεταξύ των επιζώντων αξιωματούχων είναι σχεδόν αδύνατη.

Υπό τον φόβο των υποκλοπών και των στοχευμένων πληγμάτων, οι ηγέτες αποφεύγουν τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις δια ζώσης συναντήσεις, θυμίζοντας τη δυσκίνητη επικοινωνία μέσω γραπτών σημειωμάτων που παρατηρήθηκε στην ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα.

Αν και το Ιράν απέδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι διατηρεί την ικανότητα για πλήγματα, όπως η επίθεση στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, οι επιχειρήσεις του είναι πλέον αποσπασματικές.

Λόγω της κατάρρευσης του κεντρικού ελέγχου, οι τοπικοί διοικητές λαμβάνουν πλέον αυτόνομες αποφάσεις, γεγονός που εμποδίζει τη διεξαγωγή μεγάλων, συντονισμένων επιθέσεων που θα μπορούσαν να υπερκεράσουν τις εχθρικές αεράμυνες.

Παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την «προθυμία» των Ιρανών διαπραγματευτών, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν: όσο περισσότερο αποσυντίθεται ο κυβερνητικός ιστός του Ιράν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί κάποιος που να έχει τη νομιμοποίηση –ή ακόμα και τη δυνατότητα– να υπογράψει μια βιώσιμη συμφωνία.

