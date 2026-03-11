Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από κατάρριψη drones στο αεροδρόμιο

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ντουμπάι, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του εμιράτου.

🇦🇪✈️ WATCH: Dubai Airport Overflowing With Departures — Travelers Flood Terminals as UAE Faces Unprecedented Exodus pic.twitter.com/wzoA9v456l — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 11, 2026

Συγκεκριμένα, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρονται να έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι το πρωί της Τετάρτης.

Δύο υπήκοοι Γκανέζοι και ένας υπήκοος Μπαγκλαντές υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας υπήκοος Ινδίας υπέστη «μέτρια τραύματα».

Η εναέρια κυκλοφορία λειτουργεί κανονικά, τόνισε η κυβέρνηση.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) πριν από λίγο", ανέφερε σε ανάρτησή του στο X αυτό το γραφείο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις, επαναπρογραμματισμούς και εκτροπές πτήσεων για αεροπορικές εταιρείες σε όλον τον πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι εθνικοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κατάρ, παραμένουν κλειστοί λόγω ανησυχιών για πυραύλους και drone. Επίσης έχει οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση που πυροδότησε άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως η Emirates του Ντουμπάι και η Etihad του Αμπού Ντάμπι, έχουν επαναλάβει κάποιες πτήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμη η λειτουργία τους είναι κατώτερη των δυνατοτήτων τους, με τη σημερινή επίθεση να σηματοδοτεί νέο πλήγμα στο DXB, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο για διεθνείς επιβάτες στον κόσμο, το οποίο είχε πέρυσι δεχθεί σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες.