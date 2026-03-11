Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Όποτε το θελήσω, ο πόλεμος θα τελειώσει
Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Όποτε το θελήσω, ο πόλεμος θα τελειώσει

11/03/2026 • 16:49
O Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

