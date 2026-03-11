Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Όποτε το θελήσω, ο πόλεμος θα τελειώσει

O Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».