Κάλας: Νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά Ιρανών αξιωματούχων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo
REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo

11/03/2026 • 15:29
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά 19 αξιωματούχων του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

Το μήνυμα της Κάγια Κάλας: 

«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο. Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν νέες κυρώσεις που στοχεύουν 19 αξιωματούχους του καθεστώτος και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, η ΕΕ θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και θα διώκει όσους ευθύνονται για την εγχώρια καταστολή. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

