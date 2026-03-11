Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) συνέστησε την Τετάρτη την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, την μεγαλύτερη στα χρονικά του Οργανισμού, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο ΔΟΕ δήλωσε ότι η απελευθέρωση συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 32 κράτη μέλη, ενώ το χρονοδιάγραμμα να καθοριστεί σε εύθετο χρόνο. Ο ΔΟΕ, με έδρα το Παρίσι, έκανε τις δηλώσεις του ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προήδρευε σε συνάντηση των ηγετών της G7 που θα συζητήσουν το θέμα.

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Katherina Reiche, είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει τις αναφορές για το ποσό των 400 εκατομμυρίων βαρελιών και δήλωσε ότι η χώρα της θα συμμετάσχει στην απελευθέρωση. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία θα είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στην απελευθέρωση της IEA.

«Η πίεση προήλθε κυρίως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία επιθυμεί αυτή την απελευθέρωση», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, μιλώντας πριν από την ανακοίνωση της IEA.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπουργκούμ, χαιρέτισε τις αναφορές για την προγραμματισμένη απελευθέρωση.

«Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να σκεφτούμε την απελευθέρωση μέρους αυτών των αποθεμάτων, ώστε να μειωθεί η πίεση στις παγκόσμιες τιμές», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Μπουργκούμ δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν πιστεύει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει έλλειψη ενέργειας.

«Έχουμε ένα πρόβλημα διαμετακόμισης, το οποίο είναι προσωρινό», είπε. «Έχετε ένα προσωρινό πρόβλημα διαμετακόμισης που επιλύουμε στρατιωτικά και διπλωματικά, το οποίο μπορούμε να επιλύσουμε και θα επιλύσουμε».

Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι ο ρυθμός των καθημερινών αποδεσμεύσεων αποθεμάτων από τον ΔΟΕ θα έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το συνολικό μέγεθος.